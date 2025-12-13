Lista de patinoare deschise în Capitală pe acest final de an. În Capitală, patinajul rămâne una dintre activitățile preferate ale lunii decembrie, iar trei locații atrag constant publicul: patinoarul din Parcul Drumul Taberei, patinoarul Veranda din zona Obor și patinoarul pentru copii din cadrul Târgului „Poveste de Crăciun” al Operei Comice.

Fiecare funcționează diferit, oferind experiențe variate din punct de vedere al calității gheții, al fluxului de vizitatori și al programului.

Patinoarul din Parcul Drumul Taberei – West Side Christmas Market

Perioadă: 26 noiembrie – 27 decembrie

Program patinoar: zilnic 10:00–22:00, acces pe serii cu pauze pentru refacerea gheții

Program târg:

L–V 12:00–22:00

S–D 11:00–22:00

Amplasat chiar în mijlocul West Side Christmas Market, patinoarul beneficiază de un flux constant de vizitatori și de avantajul unui parc intens frecventat. Este una dintre cele mai populare atracții de iarnă ale sectorului 6.

Patinoarul Veranda – aer liber și serii bine organizate

Perioadă: din 1 decembrie 2025, pe toată durata sezonului de iarnă 2025–2026

(închis în zilele cu ploaie)

Program: 10:00–22:00

Serii: 10:00–11:30, 12:00–13:30, 14:00–15:30, 16:00–17:30, 18:00–19:30, 20:00–22:00

Prețuri:

• intrare 25 lei (acces toată ziua dacă nu se părăsește incinta)

• patine 25 lei

• pinguin/delfin 20 lei

Este primul patinoar al zonei Obor și un proiect privat constant și bine administrat. Cu o infrastructură de 650 mp și serii regulate, calitatea gheții rămâne stabilă chiar și în orele aglomerate.

Patinoarul Copiilor – Opera Comică pentru Copii, „Poveste de Crăciun”

Perioadă: 21 noiembrie – 28 decembrie

Program:

• vineri: 16:00–21:00

• sâmbătă–duminică: 10:00–21:00

Acces: gratuit, pe baza cardului OCC

Dedicat exclusiv copiilor, patinoarul este integrat într-un decor tematic amplu, cu instalații interactive și zone de divertisment. Accesul gratuit îl diferențiază de celelalte două locații din București, iar controlul fluxului asigură siguranța celor mici.

Situat la intrarea în Hypermarket Carrefour (fostul Cora), Patinoarul Fiesta Sport este unul dintre punctele preferate de patinaj din oraș. Atmosfera vibrantă, muzica, facilitățile moderne și sesiunile bine structurate îl transformă într-o destinație potrivită pentru toate vârstele.

Program (din 28 noiembrie 2025):

Luni–Joi:

10:00–15:00

16:00–17:30

18:00–19:30

20:00–21:30

Vineri–Duminică, vacanțe și sărbători:

10:00–11:30

12:00–13:30

14:00–15:30

16:00–17:30

18:00–19:30

20:00–21:30

Tarife:

• intrare: 40 lei/serie

• închiriat patine: 20 lei/serie

• garderobă: 5 lei

• ascuțit patine: 40 lei

• figurine patinaj: 30 lei/serie

Fiesta Sport oferă și cursuri de patinaj pentru începători și avansați, inclusiv patinaj viteză, cu instructori specializați și echipament de închiriat pentru toate mărimile.

Deși zăpada întârzie, la Timișoara atmosfera de iarnă este întreținută de patru patinoare:

Iulius Gardens

• 30 lei pentru adulți, 20 lei pentru copiii sub 10 ani

• Patine incluse

• Program: L–V 14:00–22:00; S–D 12:00–22:00

• Deschis până la 9 februarie 2026

Shopping City Timișoara

• 30 lei/90 min pentru persoane peste 6 ani

• Gratuit pentru copiii 3–6 ani

• Patine gratuite pentru copiii sub 6 ani

• Program: zilnic 11:00–22:00

• Deschis până la 31 ianuarie 2026

Piața Libertății – Târgul de Crăciun

• Program: zilnic 12:00–22:00

• Deschis până la 7 ianuarie 2026

Muzeul Satului Bănățean – „Lights of the Village”

• Acces gratuit

• Program: M–V 15:00–20:00; S–D 14:00–21:00

• Deschis până la 21 decembrie 2025