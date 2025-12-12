Pentru a sprijini clienții în pregătirile de Crăciun, Lidl România pune la dispoziție o facilitate specială în cadrul programului Puncte Lidl. În perioada 12–14 decembrie 2025, utilizatorii aplicației Lidl Plus pot preschimba 3000 de puncte acumulate într-un cupon cu valoarea de 50 de lei. Inițiativa este gândită pentru a face cumpărăturile de sărbători mai accesibile, într-o perioadă în care volumul achizițiilor este, de regulă, mai ridicat.

Programul Puncte Lidl recompensează fidelitatea clienților care folosesc aplicația Lidl Plus, iar această campanie vine ca o extensie a beneficiilor deja existente. Conversia punctelor într-un cupon valoric se face direct din aplicație, fără proceduri suplimentare sau condiții complicate.

Cuponul de 50 de lei obținut în perioada campaniei poate fi utilizat pentru un coș de cumpărături cu o valoare de peste 500 de lei. După activarea în aplicația Lidl Plus, cuponul rămâne valabil timp de 15 zile. Această perioadă extinsă le oferă clienților posibilitatea de a-și organiza cumpărăturile în funcție de nevoile proprii, fără presiunea folosirii imediate a beneficiului.

Flexibilitatea este importantă în contextul sărbătorilor, când cumpărăturile sunt adesea împărțite în mai multe etape. Lidl a explicat că această facilitate permite planificarea mai eficientă a achizițiilor pentru mesele festive sau pentru cadouri.

Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai aglomerate din an pentru retail. Lidl continuă să dezvolte mecanisme care să susțină puterea de cumpărare a clienților și să ofere beneficii clare celor care folosesc aplicația Lidl Plus. Conversia punctelor în cupoane este una dintre modalitățile prin care compania recompensează loialitatea și încurajează utilizarea aplicației.

Inițiativa se înscrie într-o strategie mai amplă prin care Lidl pune accent pe soluții digitale simple, ușor de folosit, care oferă avantaje concrete la raft. Beneficiul este accesibil direct din aplicație, fără înscrieri suplimentare sau pași complicați.

Cuponul de 50 de lei poate fi obținut o singură dată per utilizator în perioada 12–14 decembrie 2025. Regulile complete de utilizare, condițiile exacte și detaliile privind activarea sunt disponibile în aplicația Lidl Plus și în magazinele Lidl din toată țara.

Lidl a precizat că această ofertă este dedicată exclusiv utilizatorilor aplicației și face parte din programul Puncte Lidl. Clienții sunt încurajați să consulte aplicația pentru informații actualizate și pentru a se asigura că respectă toate condițiile campaniei.