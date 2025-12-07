Campania de Crăciun 2025 se desfășoară între 24 noiembrie și 24 decembrie și este reglementată prin HCL nr. 102/2023, republicată. Beneficiarii trebuie să fie pensionari ai sistemului public cu pensii lunare de până la 2.000 de lei și să nu aibă datorii la bugetul local.

Pentru a solicita tichetele sociale, pensionarii trebuie să depună o cerere tipizată, actul de identitate, cuponul de pensie din luna solicitării sau din luna anterioară, precum și documente medicale care să ateste incapacitatea de deplasare, dacă este cazul. Persoanele nedeplasabile pot fi reprezentate de un împuternicit, care depune documentele necesare și împuternicirea olografă.

Cei care au beneficiat de program în anii anteriori, 2023 sau 2024, nu trebuie să depună o nouă cerere, ci doar să se prezinte cu actul de identitate și cuponul de pensie. Pentru a reduce timpul de așteptare, autoritățile recomandă programarea online prin platforma dedicată. În situația pensionarilor nedeplasabili, cererea poate fi depusă de altă persoană, împuternicită, împreună cu documentele medicale care atestă incapacitatea de deplasare.

Programul „Dar din suflet pentru seniori” are ca scop sprijinirea persoanelor vârstnice în perioada sărbătorilor de iarnă, asigurând accesul la produse alimentare de bază și contribuind la îmbunătățirea calității vieții în această perioadă.

Pentru solicitarea și stabilirea dreptului la tichetele sociale, pensionarii trebuie să prezinte o cerere tipizată împreună cu informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, actul de identitate în original și cuponul de pensie din luna solicitării ajutorului sau din luna anterioară. În cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile, este necesară o împuternicire olografă, documente medicale care să ateste incapacitatea de deplasare și actul de identitate al împuternicitului.

Ridicarea tichetelor pentru persoanele nedeplasabile care au beneficiat de program și în anii 2023 sau 2024 se realizează prin prezentarea actelor de identitate ale beneficiarului și împuternicitului, cuponul de pensie, împuternicirea olografă, și documentele medicale, dacă acestea nu au fost depuse la ridicările anterioare sau dacă împuternicirea anterioară era valabilă doar pentru o campanie.