Pensionarii cu vârsta de peste 70 de ani au posibilitatea să-și reînnoiască abonamentele direct de la automatele din stațiile mijloacelor de transport în comun. Instructiunile pentru efectuarea prelungirii sunt afișate în fiecare stație și pe site-ul oficial al CTP, unde este disponibil și un tutorial detaliat pentru fiecare pas.

Abonamentele gratuite sunt acordate pentru toate liniile de transport pentru pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 3.600 lei, pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 70 de ani, indiferent de cuantumul pensiei, precum și pentru cetățenii de onoare ai municipiului, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca.

„Stimaţi seniori, nu uitaţi că ȋn luna decembrie expiră abonamentele de transport gratuite. Vă rugăm să solicitaţi din timp ȋncărcarea cardurilor pe anul 2026. Vă reamintim că pentru a evita cozile de la Centrele de vanzare, doar ȋn luna decembrie pensionarii peste 70 de ani pot prelungi abonamentele pentru anul următor direct de la Automatele din staţii. Instructiunile pentru prelungirea abonamentului sunt afișate ȋn fiecare staţie și pe site-ul nostru www.ctpcj.ro, unde se gasește si un tutorial cu toţi pașii de efectuat. Instructiunile pentru prelungirea abonamentului sunt afișate ȋn fiecare staţie și pe site-ul nostru www.ctpcj.ro, unde se gasește si un tutorial cu toţi pașii de efectuat”, a transmis Compania de Transport Public Cluj-Napoca într-un comunicat.

Pensionarii cu venituri între 3.601 și 4.500 lei beneficiază de abonamente gratuite valabile pe o singură linie. Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care primesc indemnizație pentru însoțitor, se iau în calcul doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „pensie” și nu veniturile totale, conform prevederilor legale în vigoare.

Documentele necesare pentru prelungirea abonamentelor la centrele de vânzare includ cardul de transport emis anterior, cartea de identitate în original, cuponul de pensie sau decizia de pensionare pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, decizia medicală pentru cei pensionați din motive de boală și decizia de pensie de urmaș, după caz. De asemenea, trebuie prezentate dovezile care atestă calitatea de cetățeni de onoare, veterani, văduve de război, revoluționari sau urmași ai eroilor martiri. Pentru persoanele care nu au avut anterior card de transport, primul card va fi emis pe loc, gratuit.