Din cuprinsul articolului Extinderea permisului de conducere. Beneficii pentru șoferi: mai multă flexibilitate la volan

Pentru a depăși restricțiile, există opțiunea de extindere prin aşa-numita clasă B96. Această extensie nu este o categorie complet nouă, ci o completare la permisul B.

Pentru a obține B96, este nevoie de un curs de o zi, teoretic și practic, fără a fi necesară trecerea printr-un examen oficial. După finalizarea cursului, permisul este modificat corespunzător și astfel se permite conducerea unui ansamblu vehicul + remorcă cu masa totală de până la 4.250 kilograme.

Dacă ai nevoie să tractezi remorci mult mai grele, peste ce permite B96, varianta este să optezi pentru o categorie superioară: B + E. În acest caz, este necesară trecerea unei probe practice, implicând un minim de ore de condus.

Categoria BE permite remorci mai grele și ansambluri mult mai grele, dar implică eforturi și costuri mai mari comparativ cu simpla extensie B96.

Extinderea permisului oferă șoferilor posibilitatea de a conduce autovehicule sau ansambluri mai mari, util pentru cei care dețin rulotă, transportă remorci mari, utilaje agricole sau barci.

Astfel, extensia B96 devine o opțiune utilă și accesibilă, fără necesitatea de a susține un examen complet, pentru a beneficia de drepturi sporite de conducere.

Pentru a obține extensia B96, șoferii trebuie să se înscrie la un curs autorizat, care include atât partea teoretică, cât și instruirea practică.

Conform informațiilor oficiale, „după finalizarea cursului, instructorul eliberează un certificat care permite actualizarea permisului B”.

Înscrierea nu implică taxe suplimentare mari, iar cursurile au durata de o zi, ceea ce face procedura rapidă și accesibilă pentru șoferii care doresc să-și extindă drepturile de conducere.

Chiar și după extinderea B96, anumite reguli trebuie respectate. De exemplu, „viteza maximă admisă pentru ansamblurile cu remorcă nu poate depăși limitele legale prevăzute de Codul Rutier”, iar manevrele trebuie executate cu atenție sporită din cauza masei mai mari.

De asemenea, șoferii trebuie să fie conștienți că B96 nu permite tractarea oricărei remorci, ci doar a celor al căror ansamblu total nu depășește 4.250 kg, iar pentru remorci mai grele este necesară categoria BE.

Specialiștii recomandă ca înainte de a opta pentru extensia B96 să fie verificate masă totală a remorcii și greutatea ansamblului. „Este important să știi exact ce poți tracta înainte de a te înscrie la curs, pentru a nu depăși limitele legale”, avertizează instructorii auto.