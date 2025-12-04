Totul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 16:50, când poliţişti ai Brigăzii Rutiere aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe Calea Ferentari au observat un autoturism care se deplasa cu viteză. Agenţii i-au făcut semnal regulamentar de oprire în dreptul imobilului cu numărul 128, însă conducătorul auto nu a reacţionat şi şi-a continuat deplasarea.

Poliţiştii au pornit imediat în urmărirea maşinii până pe strada Vigoniei, numărul 10. În acel punct, bărbatul a abandonat autoturismul şi a încercat să fugă pe jos, însă a fost interceptat la scurt timp de echipajul de poliţie. În urma legitimării, s-a stabilit că persoana aflată la volan era un bărbat de 40 de ani.

„La data de 03.12.2025, în jurul orei 16:50, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe Calea Ferentari, în dreptul imobilului cu nr. 128, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, întrucât au observat că acesta se deplasa cu viteză. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea”, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Testările efectuate cu aparatele Alcooltest şi DrugTest au indicat valori normale, fără urme de alcool sau substanţe interzise, iar verificările asupra bărbatului şi autoturismului nu au relevat nicio neregulă. Cu toate acestea, comportamentul adoptat în timpul urmăririi a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

Şoferul a circulat pe contrasens, nu a acordat prioritate în mod repetat şi a acroşat patru autovehicule în zone diferite. Evenimentele au produs doar pagube materiale, fără victime.

„La scurt timp însă acesta a fost interceptat de către poliţişti. Persoana aflată la volanul autoturismului a fost legitimată şi s-a constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ”, a transmis Brigada Rutieră.

Pentru abaterile comise, bărbatul a fost sancţionat cu o amendă de 6.480 de lei. Pe lângă aceasta, poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere, suspendând dreptul de a şofa pentru o perioadă de 330 de zile, una dintre cele mai mari sancţiuni aplicate în astfel de situaţii.

„Precizăm faptul că pe durata urmăririi, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic, a acroşat 4 autovehicule în zone diferite, evenimente din care au rezultat doar pagube materiale. Având în vedere abaterile săvârşite la regimul rutier, bărbatul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 6.480 de lei şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 330 de zile pentru abaterile contravenţionale săvârşite în timpul urmăririi (circulaţie pe sensul opus, neoprire la semnalele poliţistilor şi neacordare prioritate auto in repetate rânduri)”, au conchis autoritățile.

După incident, bărbatul a fost dus la sediul Biroului Accidente Uşoare pentru întocmirea documentelor de constatare. Proprietarii celor patru maşini avariate s-au prezentat, de asemenea, la acelaşi birou pentru a declara evenimentele.