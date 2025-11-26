Elkann a vorbit la Torino, la debutul producției de serie pentru noua versiune hibridă a modelului Fiat 500, unde a subliniat că producătorii auto europeni au transmis Comisiei Europene un set de propuneri concepute pentru a le oferi o flexibilitate mai mare în atingerea obiectivelor de emisii. Obiectivul acestui demers este evitarea unui regres major al industriei. În viziunea sa, reducerea emisiilor poate fi obținută prin soluții agreate la nivel european, care să restabilească ritmul de creștere pierdut și să răspundă nevoilor consumatorilor.

Propunerile formulate de industrie includ menținerea posibilității de a produce și utiliza după 2035 vehicule hibride plug-in, modele cu autonomie extinsă și combustibili alternativi. De asemenea, se solicită o calculare medie a obiectivelor intermediare de reducere a emisiilor stabilite pentru 2030 pe o perioadă de mai mulți ani, precum și introducerea unei scheme extinse de casare a parcului auto existent. Un alt punct vizează adaptarea reglementărilor pentru a încuraja producția de autovehicule de dimensiuni mici.

Noul Fiat 500, lansat inițial în 2020 ca model pur electric, este acum produs într-o versiune hibridă, pe care Stellantis o consideră esențială pentru a inversa declinul producției sale din Italia. Scăderea a fost determinată de o cerere redusă, în special pentru vehiculele electrice, precum și de presiunea crescândă exercitată de producătorii chinezi. La nivel european, piața auto a însumat aproximativ 13 milioane de înmatriculări anul trecut, rămânând sub nivelul de 15,8 milioane de unități înregistrat în 2019, înainte de pandemie.

„Există o altă modalitate de a reduce emisiile în Europa într-un mod constructiv şi convenit, restabilind creşterea pe care am pierdut-o şi nevoile oamenilor”, a declarat Elkann în timpul unui eveniment care a marcat începerea producţiei noii versiuni hibride a maşinii mici Fiat 500, conform Reuters.

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a precizat că discuțiile cu autoritățile europene au fost ample și detaliate, însă industria are acum nevoie de măsuri imediate și decisive. El consideră că, dacă producătorii vor avea libertatea de a atrage din nou clienții prin modele competitive, precum hibridul 500, sectorul va putea reveni pe o traiectorie de creștere necesară pentru viitoarele investiții și inovații, contribuind totodată la menținerea locurilor de muncă în Europa.

„Dacă ni se va permite să recâştigăm clienţii cu produse excelente, cum ar fi hibridul 500, vom putea cu siguranţă să restabilim creşterea esenţială pentru investiţiile şi inovaţia viitoare… sprijinind ocuparea forţei de muncă în Europa”, a subliniat Filosa.

La nivel sindical, Gianluca Ficco, reprezentant UILM, a transmis că începerea producției versiunii hibride Fiat 500 reprezintă un pas pozitiv pentru industria auto italiană. Totuși, acesta subliniază că Uniunea Europeană trebuie să modifice regulile aplicate sectorului auto într-un interval scurt de timp, pentru a preveni consecințe severe atât pentru industrie, cât și pentru angajați.