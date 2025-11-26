Primăria Sibiu a publicat proiectul de hotărâre prin care propune modificarea tarifelor pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice la stațiile aflate pe domeniul public. Documentul a fost pus în dezbatere în baza Legii 52 privind transparența decizională, iar cei interesați pot transmite opinii până la data de 10 decembrie 2025.

În prezent există 15 stații de încărcare și 30 de locuri de parcare dedicate, răspândite în mai multe zone ale orașului.

Lista completă se regăsește în raportul de specialitate, unde sunt enumerate locații precum Cazarma 90, Centrul Cultural Ion Besoiu, parcarea supraterană Hipodrom, strada Rahovei, Calea Cisnădiei, Piața Aurel Vlaicu sau Calea Șurii Mari. Aceste stații includ puncte AC și DC, cu puteri între 22 kW și 60 kW.

Tariful actual, stabilit în martie 2022, este de 1 leu/kWh cu TVA inclus. Proiectul nou propune majorarea acestuia la 2 lei/kWh pentru stațiile AC și 2,5 lei/kWh pentru încărcarea DC.

Motivarea creșterii tarifelor este explicată în detaliu în raportul tehnic întocmit de Serviciul Public Salubrizare. Este menționată liberalizarea pieței de energie electrică de la 1 iulie 2025 și încheierea schemei de sprijin acordate consumatorilor non-casnici.

Conform facturilor achitate de municipalitate, prețul final la energie a ajuns la 1,323 lei/kWh cu TVA inclus, valoare folosită ca argument principal pentru majorare.

În același raport se menționează și costurile suplimentare cu mentenanța echipamentelor, reparațiile, precum și comisionul de 10% perceput pentru plata prin aplicație.

Comparativ cu alte stații publice sau private din oraș, municipalitatea notează că prețurile existente pe piață sunt deja cuprinse între 1,99 și 2,94 lei/kWh, ceea ce plasează tariful actual de 1 leu mult sub nivelul pieței locale.

Dacă proiectul va fi aprobat, noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie 2026, după finalizarea perioadei de consultare publică.

Pentru cei care încarcă în parcările cu plată, regimul tarifar rămâne identic cu cel anterior: stația de la Cazarma 90 presupune o taxă de 3 lei pe oră, iar parcarea supraterană Hipodrom percepe 1,5 lei pe oră, pe lângă costul energiei consumate.

Primăria amintește că proiectul și toate documentele justificative pot fi consultate atât online, cât și la sediul instituției, iar cetățenii pot trimite propuneri prin email sau prin registratura instituției.

pro-hot3-dez-24-11-2025-unly