Potrivit unui studiu amplu efectuat de Fundația Björn Steiger, urgențele medicale neașteptate – precum leșinul, infarctul sau șocul glicemic – sunt responsabile pentru o parte semnificativă a accidentelor grave în care sunt implicați șoferii în vârstă. Cercetarea contrazice opinia larg răspândită conform căreia scăderea reflexelor sau confuzia la volan ar fi principalele cauze.

Echipa condusă de Siegfried Brockmann, expert în siguranță rutieră, a analizat peste 230.000 de accidente înregistrate de poliție în Germania.

Conform datelor, riscul șoferilor seniori de a provoca un accident grav este similar cu cel al tinerilor între 18 și 24 de ani, considerați până acum cea mai vulnerabilă categorie de participanți la trafic. Diferența esențială este însă legată de factorii declanșatori ai acestor evenimente.

„Nu vorbim despre confuzie la volan sau dificultăți în aprecierea distanțelor, ci despre evenimente medicale neașteptate, care pot apărea fără avertisment”, a explicat Brockmann.

Această concluzie arată că, deși persoanele în vârstă conduc mai rar și manifestă mai multă prudență, organismul lor poate deveni un factor de risc imposibil de prevăzut.

Astfel, discuția despre siguranța rutieră în rândul seniorilor se mută din zona performanței cognitive în cea a sănătății. Cercetătorii consideră că prevenirea unor astfel de accidente nu poate fi realizată doar prin controale administrative, ci necesită o abordare medicală integrată.

Rezultatele studiului modifică profund cadrul dezbaterii privind testele obligatorii pentru șoferii de vârsta a treia. De ani întregi, autoritățile europene discută despre introducerea unor verificări periodice pentru această categorie de conducători auto, în scopul evaluării abilităților cognitive și a reacțiilor la volan.

Totuși, cercetarea arată că aceste teste nu ar putea identifica riscul de apariție a unui infarct sau a unui episod hipoglicemic.

„De aceea consider corect faptul că Germania nu impune astfel de teste obligatorii”, afirmă Brockmann. „Problema nu este neapărat una cognitivă, ci una medicală”.

Această perspectivă este împărtășită și de Uniunea Europeană, care a decis recent să nu mai propună teste standard pentru toți șoferii seniori din statele membre.

În locul controalelor de rutină, experții recomandă o monitorizare mai atentă a stării de sănătate a persoanelor în vârstă.

„Cei mai în măsură să facă asta sunt medicii de familie, care își cunosc pacienții și tratamentele lor”, explică Brockmann.

Specialistul propune implementarea unor screeninguri medicale unitare, menite să depisteze din timp riscurile cardiovasculare și metabolice ce pot determina pierderea controlului la volan.

Pentru mulți vârstnici, decizia de a renunța la permis nu este ușoară.

„Fac tot ce pot ca să rămân fizic și mental în formă. Atâta timp cât pot conduce în siguranță, nu cred că trebuie să existe reguli impuse. Este o decizie personală”, a declarat un șofer de 74 de ani. „Dacă aș simți că devin un pericol pentru mine sau pentru alții, aș renunța la permis. Dar mulți oameni de vârsta noastră depind de mașină ca să rămână independenți. E o decizie foarte grea”, a adăugat soția acestuia.

Cercetătorii cred că noile tehnologii pot avea un rol esențial în prevenirea accidentelor cauzate de probleme medicale. Dispozitivele purtabile, precum ceasurile inteligente, pot monitoriza în timp real parametri importanți ai sănătății, cum ar fi ritmul cardiac, tensiunea arterială sau nivelul glicemiei. Astfel de alerte pot preveni situațiile în care șoferul își pierde cunoștința în timpul condusului.

În paralel, progresele în domeniul inteligenței artificiale integrate în mașinile moderne oferă soluții automate pentru intervenție în caz de urgență. Vehiculele de ultimă generație pot detecta lipsa de reacție a conducătorului și pot opri în siguranță pe marginea drumului, reducând considerabil riscul unui impact.

Mai multe organizații din Germania, printre care ADAC și Verkehrswacht NRW, au început să ofere teste de conducere voluntare pentru persoanele în vârstă. Acestea se desfășoară în colaborare cu instructori auto și sunt complet confidențiale. Scopul acestor programe nu este sancționarea, ci creșterea gradului de conștientizare și menținerea siguranței prin feedback personalizat.