Consiliul Local Craiova a adoptat regulamentul care stabilește noile condiții de utilizare a locurilor de parcare de pe domeniul public și privat al municipiului. Potrivit informațiilor publicate de Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova, documentul a fost aprobat în ședința de joi, 30 octombrie, și se va aplica începând cu anul 2026.

Conform regulamentului, proprietarii de autoturisme vor achita o taxă anuală de 116 lei pentru parcarea curentă pe domeniul public. În ceea ce privește parcările de reședință, sumele variază între 170 și 250 de lei pe an, în funcție de zona în care este amplasat locul de parcare.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că, într-o primă etapă, doar locurile de parcare marcate vor fi scoase la licitație.

„Deocamdată doar locurile de parcare marcate vor fi scoase la licitaţia pentru parcarea de reşedinţă, acestea fiind în jur de cinci-şase mii”, a precizat edilul.

Regulamentul definește clar criteriile și procedurile pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință. Acestea sunt situate pe domeniul public sau privat al municipiului, la o distanță de cel mult 30 de metri de imobilele de locuit sau de sediile sociale ale firmelor, și sunt semnalizate prin indicatorul „Parcare cu Plată”, alături de panouri adiționale inscripționate „Parcare de Reședință”.

Atribuirea locurilor de parcare va fi posibilă doar după finalizarea lucrărilor de amenajare, semnalizare și numerotare realizate de administratorul parcării, precum și după eliberarea autorizației de parcare de reședință.

Pentru zonele unde numărul de cereri este mai mic sau egal cu numărul de locuri disponibile, atribuirea se va face direct, în ordinea depunerii cererilor. În schimb, acolo unde cererea depășește oferta, locurile vor fi distribuite prin licitație publică.

De asemenea, șoferii care doresc să utilizeze locurile de parcare cu plată, semnalizate corespunzător, vor plăti 2 lei pe oră. Pentru parcarea ocazională în spațiile nesemnalizate, taxa stabilită este de 1 leu pe zi sau 27 de lei pe lună, prin plată prin SMS.

Într-un demers similar, Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din Reșița a anunțat organizarea unei licitații publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință vacante. Măsura vizează mai multe cartiere ale orașului, iar procedura va avea loc în luna noiembrie.

Zonele în care se regăsesc locurile de parcare disponibile sunt Micro II, Cartier Moroasa, zona Poliție – Centru și Piața Reșița Sud. Potrivit autorităților locale, această licitație oferă locuitorilor posibilitatea de a obține un loc de parcare în apropierea domiciliului, în conformitate cu regulamentele în vigoare.

Licitația va avea loc pe 18 noiembrie, la ora 10:00, în sala de ședințe de la Blocul 800, etajul al treilea. Persoanele interesate sunt invitate să se prezinte la data și ora anunțată, având asupra lor documentele necesare pentru participarea la procedură.

Reprezentanții Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat au transmis că toate detaliile privind modalitatea de înscriere și documentele obligatorii pot fi obținute direct de la instituție. Cei interesați pot solicita informații suplimentare la numerele de telefon 0774 677 391 și 0255 212 483.

Prin această inițiativă, autoritățile locale din Craiova și Reșița încearcă să reglementeze mai eficient utilizarea spațiilor de parcare, un subiect frecvent dezbătut în marile orașe. Noul sistem de taxe și licitații urmărește să asigure transparență în procesul de atribuire, dar și o administrare mai corectă a domeniului public.