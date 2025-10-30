Consiliul Local Buzău a decis să interzică mersul cu trotinetele electrice în mai multe zone din oraș. Măsura a fost luată după multe plângeri de la oameni și mai multe incidente cu trotinete. De acum, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe terenurile de sport, în curțile școlilor și pe strada pietonală din centrul orașului. Ba mai mult, este interzisă circulația lor și pe străzile Cuza Vodă și Aleea Trandafirilor din centrul Buzăului.

La ședință, șeful Poliției Locale Buzău, Adrian Teodorescu, a spus că aceste restricții sunt necesare, pentru că în ultimii ani au fost tot mai multe accidente cu trotinete electrice. Pe de altă parte, consilierul local PNL Irinel Cîrstea a propus ca autoritățile să facă un loc special pentru tinerii care folosesc trotinete, ca să se poată plimba în siguranță, fără să-i încurce pe ceilalți oameni. Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” și o abținere.

Amenzile prevăzute în proiect sunt între 500 și 1.500 de lei.

Luna trecută, Primăria Piatra Neamț a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după ce un băiat de 15 ani și-a pierdut viața într-un accident.

Mai exact, adolescentul s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Din păcate, medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Tragedia de la Piatra Neamț nu este un caz izolat. În toată țara, accidentele cu trotinete electrice au devenit tot mai numeroase, iar statisticile arată cât de gravă este problema.

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a explodat în ultimii ani. Dacă în 2024 s-au înregistrat 1.320 de accidente, în doar primele șapte luni din 2025 s-a ajuns deja la 1.525, ne arată datele Poliției Române.

În 80% dintre cazuri, vina a fost a celor care conduceau trotinetele. Victime: 9 oameni au murit în 2024, iar în 2025, până în iulie, încă 7 persoane și-au pierdut viața. Răniți: 1.353 de oameni în 2024 și 1.618 în primele 7 luni din 2025. Situația este gravă și la mopede:

2024: 678 de accidente (430 din vina șoferilor de mopede), cu 29 de morți și 695 de răniți.

2025 (ianuarie-iulie): 593 de accidente (369 din vina șoferilor), cu 19 morți și 604 răniți.

Ca termen de comparație: în perioada 2016 – 2019, înainte să existe reguli clare pentru trotinete, au fost raportate doar 192 de accidente în toată țara – cu 1 mort, 37 de răniți grav și 156 de răniți ușor.