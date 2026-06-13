Pensionarii care sunt penalizați cu până la 24%. Se pierde aproape un sfert din pensie: Pentru fiecare lună

Noua lege a pensiilor păstrează posibilitatea pensionării înainte de împlinirea vârstei standard, însă această opțiune vine cu o reducere a cuantumului pensiei. Penalizarea poate ajunge până la 24%, în funcție de numărul lunilor de anticipare. Specialiștii atrag atenția că mulți români confundă pensia anticipată cu pensionarea fără penalizare, deși cele două mecanisme sunt complet diferite.

Pensia anticipată este unul dintre cele patru tipuri de pensii prevăzute de noua lege a pensiilor. Deși denumirea există și în actuala legislație, condițiile de acordare au fost modificate față de vechea lege.

Cristina Ștefan a explicat că pensia anticipată poate fi solicitată doar de persoanele care se află în apropierea vârstei standard de pensionare și care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

„Pensia anticipată se acordă persoanelor care au vârsta la data solicitării cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare și care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv”, a precizat specialistul.

Astfel, nu orice persoană poate solicita această formă de pensionare. Legea impune atât o limită de vârstă, cât și condiții stricte privind vechimea în muncă.

Un aspect important este faptul că noua lege pune accent pe contributivitate.

Potrivit explicațiilor oferite în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, stagiul complet de cotizare contributiv este format în principal din perioadele pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale.

„De reținut, stagiul complet de cotizare contributiv este compus din perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale precum și cea pentru care s-au datorat contribuții în baza unui contract de asigurare”, a explicat Cristina Ștefan.

Totodată, legea stabilește și anumite excepții care nu sunt luate în calcul la stabilirea acestui stagiu.

Principalul dezavantaj al pensiei anticipate este diminuarea cuantumului pensiei.

Spre deosebire de pensionarea pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, unde nu există penalizare, pensia anticipată presupune o reducere aplicată pentru fiecare lună de anticipare.

Cristina Ștefan a explicat că „cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții ca pensia pentru limită de vârstă la care se va aplica diminuarea calculată în raport de numărul lunilor de anticipare”.

Potrivit acesteia, reducerea poate deveni semnificativă în cazul persoanelor care aleg să se pensioneze cât mai devreme.

„Penalizarea maximă este de 24%, 0,40% pentru fiecare lună de anticipare”, a precizat specialistul.

În practică, acest lucru înseamnă că o persoană care solicită pensia cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard poate pierde aproape un sfert din cuantumul pensiei până la transformarea acesteia în pensie pentru limită de vârstă.

Una dintre cele mai importante prevederi ale noii legi este legată de transformarea automată a pensiei anticipate.

În momentul în care beneficiarul ajunge la vârsta standard de pensionare, sistemul elimină penalizarea aplicată anterior.

„La data îndeplinirii condițiilor de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă și se înlătură diminuarea”, a explicat Cristina Ștefan.

Astfel, reducerea nu este permanentă, ci se aplică doar pe perioada în care persoana beneficiază de pensie anticipată.

O altă situație care creează frecvent confuzii este legată de diferența dintre aprobarea dosarului și plata efectivă a pensiei.

Mulți viitori pensionari consideră că după emiterea deciziei de pensionare vor începe automat să primească banii.

Noua lege stabilește însă condiții suplimentare.

„Atât acordarea cât și plata pensiei anticipate prezintă o opțiunea asiguratului care îndeplinește condițiile de lege”, a explicat specialistul.

Mai mult, simpla emitere a deciziei nu generează automat plata drepturilor.

„Emiterea deciziei de înscriere la pensie anticipată nu conduce și la plata acesteia”, a precizat Cristina Ștefan.

Există o condiție importantă pentru încasarea pensiei

Pentru ca plata să înceapă efectiv, persoana trebuie să își înceteze calitatea de asigurat.

„Care este condiționată de încetarea calității de asigurat”, a explicat specialistul.

Prin urmare, persoanele care intenționează să solicite pensia anticipată trebuie să analizeze cu atenție impactul financiar al deciziei, deoarece aceasta poate însemna atât diminuarea temporară a pensiei, cât și încetarea raporturilor de muncă.

Noua lege face o distincție clară între pensia anticipată și pensia pentru limită de vârstă obținută cu reducerea vârstei standard de pensionare.

În primul caz există penalizare, care poate ajunge până la 24%. În al doilea caz, pentru persoanele care au depășit cu cel puțin cinci ani stagiul complet de cotizare contributiv, reducerea vârstei de pensionare se acordă fără diminuarea cuantumului pensiei.

De aceea, specialiștii recomandă verificarea atentă a stagiului de cotizare înainte de depunerea dosarului, deoarece alegerea unei variante mai avantajoase poate avea un impact important asupra veniturilor încasate la pensionare.