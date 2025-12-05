Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului din Germania, a aprobat pachetul de reformă a pensiilor cu 319 voturi pentru, reprezentând o majoritate absolută. Votul a avut loc în pofida opoziției exprimate de o parte a tinerilor deputați din CDU și CSU, partidele cancelarului Friedrich Merz.

În plen, deputatul Pascal Reddig a explicat că nu poate susține legea, afirmând că proiectul este contrar convingerilor sale. Acesta a recunoscut însă că alți colegi au votat favorabil pentru a menține disciplina coaliției.

„Conţinutul acestui proiect de lege este contrar convingerilor mele fundamentale, de aceea nu pot vota în favoare. Ştiu că alţii, deşi nici ei nu sunt convinşi pe deplin, îl vor aproba pentru a menţine disciplina coaliţiei şi îi respect”, a declarat Reddig într-un discurs în plen.

Cea mai controversată prevedere a legii este menținerea nivelului pensiilor la 48% până în anul 2031. Măsura, cunoscută drept „linia de menținere”, prevede că pensiile nu vor crește mai lent decât salariile, în ciuda îmbătrânirii populației și a scăderii raportului dintre contribuabili și pensionari.

Costurile estimate pentru această măsură ajung la aproximativ 11 miliarde de euro doar în anul 2031. Tinerii deputați CDU și CSU se tem că această politică va pune o presiune majoră pe bugetul de stat și pe generațiile mai tinere de contribuabili, potrivit tag24.de.

Uniunea Tineretului din CDU și CSU numără 18 deputați, suficient pentru a pune în pericol obținerea majorității absolute. Totuși, proiectul a fost adoptat după ce partidul Stânga (Die Linke) a anunțat că se va abține de la vot, motivând că alternativa ar fi dus la scăderea nivelului pensiilor.

Această decizie a fost criticată de partidul de extremă dreapta AfD, care a acuzat guvernul că ar fi beneficiat indirect de sprijinul extremei stângi pentru a trece legea.

„Ne aflăm în faţa unui proiect pe care CDU/CSU vrea să îl aprobe cu sprijinul extremei stângi pentru a-i face pe plac altui partid de stânga”, a declarat deputata de extremă-dreaptă Ulrike Schielke-Ziesing, referindu-se la social-democraţi.

Ministerul Afacerilor Sociale estimează că, datorită reformei, o pensie de 1.500 de euro ar urma să crească cu aproximativ 350 de euro pe an. Totodată, fără această stabilizare, nivelul pensiilor ar fi scăzut sub pragul de 48% încă din 2029.

Pentru finanțarea reformei, sunt necesare venituri fiscale suplimentare de aproximativ 48,8 miliarde de euro pe o perioadă de șase ani. În prezent, statul german contribuie deja cu peste 100 de miliarde de euro anual la bugetul asigurărilor de pensii.

Un alt element important al pachetului este introducerea pensiei active, care va permite pensionarilor ce continuă să lucreze să câștige până la 2.000 de euro lunar scutiți de taxe. Măsura este prezentată de CDU drept un stimulent pentru menținerea persoanelor experimentate pe piața muncii.

„Este cel mai inovator aspect din pachetul legislativ cu care poate începe o schimbare fundamentală. Stimulează oamenii să continue să lucreze şi întreprinderile să păstreze angajaţi importanţi”, a declarat în timpul dezbaterii secretarul general al CDU, Carsten Linnemann.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că această reformă nu reprezintă un final, ci începutul unui proces mai amplu. Guvernul intenționează să lanseze anul viitor o reformă pe termen lung a sistemului de pensii, menită să asigure sustenabilitatea financiară și echitatea între generații.

„Această a doua reformă a pensiilor va deveni apoi o componentă centrală a sistemului nostru de securitate socială. Statul nostru social va continua să fie sustenabil din punct de vedere financiar, eficient și echitabil pentru toate generațiile”, a declarat Merz.

Următorul pas procedural este votul din Bundesrat, programat pentru 19 decembrie, după care legea ar putea intra efectiv în vigoare.