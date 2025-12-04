Pensionarii cu venituri reduse urmează să primească în perioada următoare ajutorul financiar de 400 de lei anunțat de Guvern. Suma reprezintă a doua tranșă din sprijinul total de 800 de lei acordat în acest an, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Autoritățile au transmis că documentele, viramentele către bănci și taloanele necesare au fost deja pregătite. Plata se va face fie prin Poșta Română, fie prin transfer bancar, în funcție de modalitatea prin care beneficiarii își încasează pensia.

Pentru pensionarii care primesc pensia prin poștaș, distribuirea sumelor începe din 2 decembrie. Cei care au ales plata pe card vor primi banii începând cu data de 12 decembrie, conform calendarului oficial.

Potrivit datelor comunicate de autorități, aproximativ 2.750.000 de pensionari vor primi acest ajutor. Sunt eligibile persoanele ale căror venituri lunare nu depășesc 2.574 de lei.

Ajutorul se acordă exclusiv pensionarilor care se încadrează în acest plafon și care nu beneficiază de alte indemnizații sau forme suplimentare de sprijin. Măsura face parte din pachetul de protecție socială adoptat pentru a atenua efectele creșterii costului vieții.

Autoritățile recunosc că, în anumite cazuri, pot apărea întârzieri sau erori în procesul de plată. Reprezentanții Casei de Pensii au transmis clar ce trebuie să facă pensionarii care se consideră îndreptățiți, dar nu au primit suma.

Aceștia trebuie să contacteze Casa de Pensii de care aparțin, de preferat printr-o sesizare trimisă prin email. Scopul este verificarea situației și identificarea motivelor pentru care plata nu a fost efectuată.

„Dacă vor fi persoane care se consideră îndreptățite la acest ajutor și nu l-au încasat, e bine să facă o sesizare, de preferat pe email-ul Casei de Pensii pentru a vedea care sunt motivele pentru care nu s-a făcut plata”, au transmis reprezentanții Casei de Pensii.

Reprezentanții instituției au precizat că fiecare caz va fi analizat individual, iar eventualele probleme vor fi corectate.

Pe lângă ajutorul de 400 de lei, pensionarii cu venituri de până la 1.950 de lei pot solicita vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Acestea se acordă doar la cerere și sunt virate lunar, pentru luna precedentă.

De asemenea, până la finalul anului, pensionarii care primesc pensia minimă de 1.281 de lei vor beneficia și de a doua tranșă de 125 de lei pe cardul de alimente.

Toate aceste măsuri sunt parte din strategia autorităților de sprijinire a seniorilor cu venituri mici, în contextul în care inflația ridicată a redus semnificativ puterea de cumpărare.