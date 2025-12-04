Dana Budeanu a criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, la România TV în legătură cu scandalul apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Ea a spus că ministrul ar fi gestionat slab situația și că ar fi prezentat informații neadevărate.

Budeanu a afirmat că, în opinia ei, problema afectează două județe și că totul ar fi început după schimbarea guvernului, când anumite posturi din companiile de stat ar fi fost ocupate de persoane neexperimentate. Ea a susținut că acest lucru ar fi vizibil și că ar fi fost o practică publică.

Despre ministrul Mediului, Budeanu a spus că aceasta nu ar fi reacționat eficient. A povestit că ministrul ar fi cerut înlocuirea conducerii de la Apele Române pentru a aduce o altă persoană susținută politic. Budeanu a afirmat că, din luna iulie, ministerul ar fi fost informat că la un baraj era nevoie de intervenții, însă până în septembrie nu s-ar fi făcut nimic concret, ci doar declarații publice pe rețele sociale.

Ea a susținut că, deși existau avertizări clare privind depunerile de mâl și riscul ca acestea să afecteze conductele, măsurile ar fi întârziat până în noiembrie, când situația devenise gravă. Budeanu a mai spus că responsabilitatea ar aparține exclusiv ministrei, deoarece aceasta coordonează instituțiile implicate.

Budeanu a afirmat că există documente și rapoarte care ar fi semnalat problemele încă din luna septembrie, iar reacția ministerului ar fi venit abia când alimentarea cu apă a fost oprită. Ea a criticat și încercarea unor persoane de a pune vina pe alte partide, susținând că Apele Române ar fi sub coordonarea celor care conduc ministerul actual.

În opinia ei, situația actuală ar fi consecința modului în care ar fi gestionat Ministerul Mediului și structurile din subordinea acestuia.

„Pentru toată populația: să înțelegeți ce s-a întâmplat cu tragedia din Prahova și Dâmbovița. Sunt afectate două județe, nu doar Prahova. Când acești neterminați au intrat în guvern, prima lor preocupare a fost de a da afară din companiile de stat pe ăia care erau ca să-și aducă loazele puturoase ratate. Știm de când s-a instalat noul guvern, Ministerul USR angajează în toate companiile de stat loaze puturoase. Știm, e public. Peste tot disperați. Asta care nu e în stare de nimic de la Mediu, mai spală-te pe cap efectiv. Asta, în teniși cu ghiozdănelul în spate, a început să urle cum fac ei, urlă despre nimic, când țară cade și se prăbușește. A început să urle că trebuie schimbat șeful de la Apele Române, habar n-am cum îl cheamă și că trebuie adus unu de la USR cu experiență. Și a venit Ghiță. În iulie, doamna ministru a fost informată despre procedura clasică, că trebuie făcută treaba la baraj. Din iulie se știe. Până în septembrie, când s-au trezit la realitate cu noul șef Ghiță, nu s-a făcut nimic, zero! S-a urlat pe Facebook, Instagram, Tiktok. Asta ai făcut. Nu ai făcut nimic, zero! Până în septembrie, când vin ploi, nu se lucrează în septembrie decât când ai venit tu, mincinoaso. Minți pe viețile oamenilor.Nu are legătură PSD…Bă, și ce să vezi, a început beleaua belelelor. În octombrie, când ai avut ședințe peste ședințe, mincinoasă criminală, pentru că tu când ajungi să distrugi o țară, ești o criminală. E atac la siguranța națională, s-a adus la cunoștință că acolo pe fund e mal, avem probleme, începe să curgă malul pe țevi. Corect? Era martor și Ghiță, și restul din comisii. Nu ai făcut nimic, zero. Până în noiembrie, când situația a devenit groasă. Ca să înțeleagă poporul: răspunzătoare e exclusiv coarda, nimeni altcineva. Ea e coordonatorul. E că și când Rogobete nu face nimic. ca la Moșteanu… el trebuie să verifice, să trimită corpul de control. Ea a azi a trimis. Ai fost avertizată că oamenii rămân fără apă din septembrie, mincinoaso!! Sunt rapoartele, adresele. V-ați trezit azi când s-a oprit tot.. niște lături au dat câte 200 euro la poștași sau cât sunt plătiți ei, săracii, și au scris că PSD e de vină… Ce treabă are PSDF, nebuno? Apele Române sunt conduse de USR! Nu ați vrut Apele Române? Ați încercat să băgați peste tot USR-iști, să vă asigurați că, după ce vă dă afară, rămâneți pe post cu salarii de la stat. În situația în care suntem azi, criminalo, suntem exclusiv din cauza ei! și a USR, punct. Nu e nimeni altcineva de vină. Oricine poate verifica ce zic eu azi. Marș!”, a spus vedeta.

Guvernul României a prezentat miercuri, 3 decembrie, un tablou amplu al intervențiilor derulate în ultimele zile pentru sprijinirea comunităților afectate de problemele grave apărute în furnizarea apei potabile și menajere în județele Prahova și Dâmbovița.

Executivul subliniază că, încă de la declanșarea situației de urgență, premierul Ilie Bolojan a coordonat direct acțiunile instituțiilor responsabile, menținând o comunicare permanentă cu ministerele, autoritățile locale și structurile operative implicate în gestionarea crizei.

Miza principală a fost sprijinirea imediată a populației, prevenirea unor efecte în lanț – inclusiv asupra alimentării cu energie sau asupra funcționării unităților sanitare – și stabilizarea sistemului de tratare și distribuție a apei în zonele afectate.

Executivul arată, într-un comunicat detaliat, că ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei și Sănătății, împreună cu instituțiile pentru situații de urgență, și-au coordonat eforturile pentru a limita impactul avariilor și al scăderii accentuate a calității apei brute captate în zona barajului Paltinu.

Potrivit Guvernului, intervențiile au vizat atât partea operativă – livrarea de apă către populație, instalarea echipelor de monitorizare, manevre hidrotehnice – cât și secvența administrativă, ce cuprinde controale, verificări ale operatorului local și convocarea structurilor județene pentru situații de urgență.

