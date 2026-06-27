Se schimbă regulile pentru pensii. Vârsta de pensionare ar putea crește până la 70 de ani. Cine e vizat

Germania pregătește schimbări majore în sistemul public de pensii, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al presiunii tot mai mari asupra bugetului de stat. Autoritățile vor să reducă povara financiară care apasă asupra generațiilor tinere, însă economiștii avertizează că efectele reformei vor apărea treptat, iar tinerii vor continua să suporte costurile tranziției încă mulți ani.

Reforma vine într-un moment în care cea mai mare economie europeană se pregătește pentru pensionarea generației „baby boomers”, respectiv persoanele născute între 1955 și 1969. Potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei, până în 2040 aproximativ 13,3 milioane de persoane active vor depăși vârsta legală de pensionare de 67 de ani, echivalentul a aproape 30% din populația activă a țării.

Comisia guvernamentală însărcinată cu reforma sistemului de pensii propune crearea unui fond de investiții după modelul Suediei. Contribuțiile obligatorii plătite de angajați și angajatori ar urma să fie investite pe piețele financiare pentru a susține plata pensiilor în viitor și pentru a reduce presiunea asupra sistemului public bazat pe solidaritatea dintre generații.

Printre măsurile analizate se numără și majorarea treptată a vârstei de pensionare în funcție de speranța de viață, care ar putea ajunge în jurul vârstei de 70 de ani până în anii 2090. Totodată, este propusă eliminarea posibilității de pensionare la 63 de ani fără penalizări.

Joachim Ragnitz, director general al institutului economic Ifo, apreciază că reforma poate reduce presiunea asupra generațiilor tinere, însă nu imediat.

„În perioada de tranziție, înainte ca reforma să își producă pe deplin efectele, tinerii vor continua să suporte această povară”, a declarat Joachim Ragnitz.

Acesta avertizează că noul fond de investiții nu va înlocui actualul sistem public de pensii.

„Sistemul public de pensii bazat pe contribuțiile celor care lucrează va continua să existe și va pune în continuare presiune asupra generațiilor tinere, atât timp cât rata natalității rămâne sub nivelul necesar pentru înlocuirea populației, de două copii pentru fiecare femeie”, a explicat economistul.

Reforma este analizată în paralel cu planul amplu de investiții prin care guvernul încearcă să relanseze economia. Cu toate acestea, specialiștii consideră că sunt necesare și alte reforme pentru a asigura o creștere economică sustenabilă.

Pesimismul privind viitorul generațiilor tinere este tot mai prezent și în rândul populației. Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 61% dintre germani considerau în 2024 că propriii copii vor avea o situație financiară mai dificilă decât cea a părinților lor. În 2018, această opinie era împărtășită de aproximativ jumătate dintre respondenți.

Carsten Brzeski, director global pentru macroeconomie la ING, susține că efectele reformei vor fi resimțite lent.

„Reforma pensiilor va înclina balanța în favoarea generațiilor tinere doar foarte treptat”, a afirmat acesta.

Pe lângă presiunea exercitată de sistemul de pensii, accesul la locuințe reprezintă o altă provocare majoră pentru generațiile tinere din Germania.

Cu o rată a proprietății de aproximativ 47%, Germania are cel mai redus procent al proprietarilor de locuințe din Europa, potrivit datelor Eurostat. În același timp, gospodăriile care locuiesc cu chirie dețin doar 11% din averea totală a țării, conform unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În rândul persoanelor aflate în jurul vârstei de 30 de ani, ponderea proprietarilor de locuințe a scăzut de la 41% la 32% în ultimele trei decenii.

Sebastian Koenigs, economist senior al OCDE, consideră că actuala generație suportă deja costurile schimbărilor demografice și economice.

„Generația tânără este nevoită acum să suporte povara finanțării pensiilor unei generații numeroase de vârstnici, fără să știe ce va primi, în cele din urmă, din acest sistem”, a declarat Sebastian Koenigs.

Acesta atrage atenția și asupra dificultăților întâmpinate de tineri în încercarea de a cumpăra o locuință.

„Salariile au crescut foarte lent, costul vieții s-a majorat, iar prețurile foarte ridicate ale locuințelor fac extrem de dificil accesul pe piața imobiliară”, a explicat economistul.

Specialiștii avertizează că, în viitor, inegalitățile s-ar putea accentua nu doar între generații, ci și între tinerii care vor moșteni proprietăți sau vor beneficia de sprijin financiar din partea familiei și cei care vor depinde exclusiv de veniturile obținute din muncă.