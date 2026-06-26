Canicula lovește în forță: zeci de mii de oameni fără electricitate și urgențe medicale în creștere

Operatorul francez de distribuție a energiei electrice Enedis a avertizat anterior că temperaturile ridicate pot genera pene de curent localizate, pe fondul suprasolicitării rețelei. Compania a precizat că valul de căldură exercită presiune asupra cablurilor îngropate, afectate de solul extrem de încălzit.

Operatorul a activat forța de intervenție rapidă în domeniul energiei electrice (FIRE), în condițiile unui risc considerat „ridicat” de incidente. Sistemul este conceput pentru a mobiliza rapid resurse umane și tehnice în zonele afectate de fenomene meteorologice extreme.

Potrivit unui raport Enedis, joi, 25 iunie, la ora 19:00, „50.000 de clienți au rămas fără curent electric în urma incidentelor legate de căldura excepțională, în principal în departamentele Yvelines (33.000), Hauts-de-Seine (7.400) și Gironde (5.700) ”.

Compania a transmis că majoritatea defecțiunilor pot fi remediate „în mai puțin de câteva ore, în special prin operațiuni la distanță ”. Totuși, unele intervenții complexe necesită prezența echipelor pe teren, ceea ce poate prelungi durata întreruperilor.

Peste 1.000 de tehnicieni Enedis și angajați ai firmelor partenere au fost mobilizați pentru gestionarea situației. În departamentul Yvelines, întreruperile au fost asociate „unui incident la o substație” aflat „în prezent analizat ”, iar generatoare au fost trimise „în coordonare cu Prefectura”.

Enedis a explicat, potrivit lefigaro.fr, că perioadele prelungite de caniculă, cu nopți în care temperaturile nu scad sub 25°C, pot încălzi suprafețele asfaltate până la 80°C în anumite zone urbane. Aceste condiții pot afecta infrastructura electrică subterană, mai ales în marile orașe.

Compania a precizat că, „având în vedere durata și intensitatea acestui val de căldură istoric, Enedis și-a activat Forța de Intervenție Rapidă în Domeniul Electricității (FIRE) ”, un mecanism creat pentru intervenții rapide în caz de fenomene meteorologice extreme, precum furtuni, inundații sau valuri de căldură.

Sistemul a fost instituit după furtunile din 1999 și a mai fost utilizat în valul de căldură din 2003. Potrivit unui purtător de cuvânt Enedis, „episodul de val de căldură este de lungă durată și atâta timp cât solul nu se răcește, riscul de incidente este mai mare ”.

Autoritățile sanitare din Franța au raportat o creștere semnificativă a solicitărilor medicale. La Paris, 25 de stopuri cardiace au fost înregistrate „în 24 de ore”, comparativ cu „mai puțin de 10 în mod obișnuit ”.

Ministerul Sănătății a transmis că „începem să vedem, și ne așteptam la asta, (…) primele decese”, posibil asociate temperaturilor extreme. Autoritățile au precizat că aceste cazuri includ atât persoane în vârstă deshidratate, cât și „tineri care suferă stopuri cardiace ”, fără a confirma dacă toate au avut final fatal.

La nivel național, vizitele la camerele de gardă au crescut de patru ori din cauze legate de căldură, iar apelurile către serviciul SOS Médecins au înregistrat același nivel de creștere în ultimele 24 de ore.

Cabinetul ministrului Sănătății a transmis că „situația a ajuns la un punct critic și trebuie să trecem la modul de gestionare a crizei, utilizând toate resursele disponibile ”. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat activarea nivelului 3 al planului Orsan.

Potrivit autorităților, sunt deja observate „semne ocazionale” de suprasolicitare în anumite spitale, în special în Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine și Grand Est. În unele unități au fost anulate intervenții programate, iar în altele se constată „saturație în anumite unități de terapie intensivă ”.

Deși unele planuri de urgență au fost activate, autoritățile precizează că situația rămâne sub monitorizare, cu posibilitatea extinderii măsurilor în perioada următoare. Ministrul Stéphanie Rist urmează să emită un decret pentru mobilizarea studenților în sprijinul serviciilor de urgență și pentru activarea rezervei medicale.