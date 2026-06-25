California, zguduită de cel mai puternic cutremur din ultimii aproape 90 de ani

SURSA FOTO: Dreamstime / Țara care înregistrează cele mai multe cutremure din Europa: peste 2.000 de falii active

Nordul Californiei a fost afectat de un cutremur produs miercuri dimineață, cu magnitudinea de 5,6, în comitatul Mendocino. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, epicentrul a fost localizat în apropierea orașului Willits, la aproximativ 12 kilometri nord-vest, iar seismul s-a produs la ora 8:10, ora locală.

Mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de aproximativ 8 kilometri și a fost resimțită pe o arie extinsă, inclusiv în comunități de coastă.

Autoritățile au transmis că este cel mai puternic cutremur înregistrat în această zonă din anul 1940, fără a fi raportate imediat pagube majore sau persoane rănite.

Epicentrul a fost localizat într-o zonă rurală din nordul Californiei, în apropierea comunităților agricole din Mendocino. Seismul s-a produs la aproximativ 225 de kilometri nord-est de San Francisco, într-o regiune cunoscută pentru așezări mici și activitate agricolă.

Zona afectată se află la circa 80 de kilometri est de Fort Bragg, potrivit datelor preliminare. Primele evaluări au indicat că, în ciuda intensității, nu au fost semnalate distrugeri majore sau victime în orele de după eveniment.

Autoritățile locale au raportat că peste 4.000 de consumatori din comitatul Mendocino au rămas fără energie electrică. În același timp, au fost semnalate întreruperi și perturbări ale alimentării cu apă în anumite zone afectate.

Videos captured the moment a magnitude 5.6 earthquake struck near Willits Wednesday morning, sending bottles and products flying off grocery shelves. One store owner told ABC7 News that he has sustained thousands of dollars in damage. https://t.co/pKlpvxbiWw pic.twitter.com/Cd3h2UiTq5 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) June 24, 2026

Două magazine alimentare din regiunea Willits au fost închise temporar pentru verificări și intervenții tehnice. Reprezentanții locali au precizat că infrastructura orașului nu a suferit avarii semnificative în urma mișcării seismice.

Potrivit KQED, sistemul de avertizare ShakeAlert al USGS a detectat cutremurul în aproximativ 5,5 secunde și a transmis alertele către populație. Prin aplicația MyShake au fost trimise aproximativ 657.000 de notificări de avertizare timpurie în nordul Californiei.

În zonele apropiate de epicentru, seismul a fost descris ca producând „scuturături puternice până la severe”, în timp ce în regiunile mai îndepărtate a fost perceput mai slab. În Fort Bragg, Andrea Medina a relatat că mișcarea a fost vizibilă, dar „nu prea puternic”.

Biroul șerifului din comitatul Mendocino a transmis că, în primele ore după cutremur, nu au fost primite informații privind persoane rănite sau pagube materiale. Biroul pentru Servicii de Urgență al Guvernatorului Californiei a precizat că monitorizează situația împreună cu autoritățile locale.

Evaluările preliminare nu au indicat deteriorări majore ale infrastructurii din zona orașului Willits. Datele comunicate inițial au arătat că intervențiile de verificare au continuat în mai multe puncte din comitat.