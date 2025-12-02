Creșterea valorii tichetelor de masă la 45 de lei, decisă printr-un act normativ adoptat de Parlament și publicat acum în Monitorul Oficial, marchează una dintre cele mai importante modificări ale beneficiilor extrasalariale din ultimii ani.

Noua valoare se aplică inclusiv pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025, iar măsura apare în contextul în care salariul minim pe economie nu a fost majorat.

Parlamentul a aprobat proiectul legislativ prin care valoarea maximă a tichetelor de masă crește la 45 de lei, după ce anterior pragul era de 40,18 lei. Potrivit documentelor oficiale, actul normativ se aplică retroactiv, acoperind și drepturile corespunzătoare lunii noiembrie.

Măsura apare în condițiile în care guvernul condus de Ilie Bolojan a refuzat să crească salariul minim pe economie, decizie privită de o parte dintre analiști drept un sprijin indirect oferit mediului de afaceri, în special companiilor afectate de majorarea impozitului pe dividende.

Creșterea salariului minim ar fi adus automat contribuții sociale mai mari și obligații suplimentare la buget pentru angajați și angajatori, dar ar fi redus marjele de profit ale firmelor. În aceste condiții, majorarea tichetelor de masă este percepută drept o formă de compensare pentru salariații care continuă să câștige aceleași venituri, în timp ce costurile de trai sunt influențate de măsurile de austeritate din ultimul an.

În același timp, fiind neimpozabile și necuprinse în baza de contribuții sociale, tichetele oferă avantaje fiscale considerabile angajatorilor, motiv pentru care sunt folosite pe scară largă, mai ales în județele cu nivel salarial redus.

Legea nr. 201/2025, publicată la 28 noiembrie, stabilește că noua valoare maximă de 45 de lei se va aplica pe tot parcursul semestrului I din 2026, precum și în primele trei luni ale semestrului II, adică în iulie, august și septembrie.

Este important de subliniat că legislația nu obligă angajatorii să acorde valoarea maximă permisă de lege, ci doar stabilește plafonul pe care aceștia nu îl pot depăși.

Cu alte cuvinte, fiecare companie decide dacă majorează sau nu suma oferită angajaților, în funcție de buget și de politica internă de salarizare.

Pe de altă parte, angajații care beneficiază de tichete trebuie să țină cont de faptul că acestea au o valabilitate limitată. Conform Legii 165/2018, bonurile de masă pot fi utilizate doar în anumite condiții și într-un termen clar stabilit.

Fiecare tichet trebuie să includă numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate, interdicția de a fi folosit pentru achiziția de alcool sau țigări, precum și numele, prenumele și codul numeric personal al salariatului.

Tichetele pot fi utilizate doar pe teritoriul României și exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare sau plata mesei, respectând scopul pentru care au fost emise.

În mod obișnuit, valabilitatea acestor bonuri este limitată la anul calendaristic în care sunt emise. Există totuși o excepție: tichetele distribuite între 1 noiembrie și 31 decembrie pot fi folosite până la finalul anului următor.