Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că dezbaterile privind reducerea sau chiar eliminarea taxării pe muncă au revenit pe agenda publică în contextul în care inflația ridicată afectează în mod special persoanele care câștigă salariul minim și nu mai fac față cheltuielilor de zi cu zi. Oficialul a admis că presiunea economică asupra angajaților cu venituri mici este reală și că soluțiile fiscale trebuie analizate responsabil.

Referindu-se la pachetul de relansare economică solicitat de PSD, Alexandru Nazare a arătat că există un consens politic asupra faptului că economia are nevoie de măsuri suplimentare de stimulare.

El a reamintit pentru Digi24 că, încă din 13 august, anunțase public că pachetul următor al Ministerului Finanțelor – denumit „pachetul 3” – urma să includă instrumente dedicate relansării.

Ulterior, PSD a preluat ideea, iar ministrul a subliniat că un program de revenire economică trebuie să fie unul național, participativ, în care partidele contribuie cu cele mai bune soluții, calibrate corect la realitățile economice.

Alexandru Nazare a precizat că unele măsuri sunt deja active. Pentru anul 2026, valoarea totală alocată microîntreprinderilor și IMM-urilor prin credite subvenționate se ridică la 6 miliarde de lei, prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

El a explicat că aceste fonduri au fost planificate din timp și reprezintă un element important pentru relansarea economică. Antreprenorii pot accesa până la 10 milioane de lei prin garanțiile de portofoliu gestionate de BID, fără impact direct asupra deficitului bugetar, întrucât mecanismul funcționează prin băncile comerciale.

Ministrul Finanțelor a subliniat că procesul de relansare a început deja, însă sunt necesare și alte măsuri complementare, care trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscurile și pentru a menține echilibrele fiscale.

„Suntem perfect de acord cu ideea că relansarea economică este necesară. Reamintesc faptul că, pe 13 august, într-o ieșire publică, am anunțat că în pachetele următoare, mă refeream la pachetul 3, avem nevoie de măsuri de relansare economică. O lună mai târziu, colegii de la PSD au reluat această idee și foarte bine că au reluat-o pentru că relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei, care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi, cu măsuri foarte bine dimensionate, că să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum. Sunt convins că, împreună cu colegii, vom reuși să facem un astfel de program, care este în lucru în acest moment. De altfel, primele măsuri sunt deja în vigoare. Dacă în 2026 avem 6 miliarde de lei pentru microîntreprinderi și IMM-uri, credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, care e un proiect foarte important și va ajuta mult relansarea economică, se datorează faptului că am început să lucrăm foarte devreme la acest proiect. Deci, practic, antreprenorii care sunt organizați sub formă de microîntreprindere sau IMM pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program, garanția de portofoliu prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Acești bani nu au impact pe deficit pentru că sunt dați prin Banca de Investiții și Dezvoltare spre băncile comerciale. Mesajul este că această relansare a început. Bineînțeles că sunt multe alte măsuri complementare pe care trebuie să le luăm. Dar acest lucru trebuie să-l facem extrem de atent și să captăm toate ideile”, a afirmat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește sprijinul pentru categoriile vulnerabile, Alexandru Nazare a afirmat că toate deciziile au fost luate în interiorul coaliției și că eventualele modificări sau extinderi ale programelor sociale nu pot fi adoptate unilateral.

El a punctat că, odată ce structura bugetului pentru 2026 va fi conturată, va fi mai ușor de evaluat ce spații fiscale există, ce economii pot fi realizate și ce noi măsuri pot fi implementate.

„Ele (deciziile – n.red.) nu puteau fi adoptate în Guvern și ulterior în Parlament fără un acord în coaliție. Alte măsuri complementare sau schimbarea unora care sunt deja în vigoare nu se poate face decât tot în coaliție. (…) În momentul în care o să avem o proiecție asupra bugetului, iar toate măsurile inclusiv cele de relansare, să le discutăm în contextul bugetului pe 2026, pentru că discutând cu cifrele pe masă vom vedea exact ce spații fiscale sunt, unde avem spații, ce ne propunem să facem, ce măsuri mai vrem să adoptăm pentru a obține spațiu fiscal suplimentar în 2026 și cum vrem să distribuim acești bani”, a afirmat Nazare.

Legat de eliminarea sau reducerea taxării pe muncă, ministrul a declarat că este o măsură dorită încă din primul său mandat, în 2021, dar foarte dificil de implementat fără un plan etapizat și fără identificarea unor surse clare de economie bugetară.

Alexandru Nazare a afirmat că un asemenea proiect necesită calcule riguroase și o strategie în care reducerea taxelor să se facă gradual, astfel încât să nu destabilizeze finanțele publice.

Deși consideră această direcție importantă, el a arătat că, în prezent, „efortul este foarte mare”, ceea ce face imposibilă o implementare rapidă.