Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică un atac amplu la adresa USR, afirmând că în opinia sa formațiunea condusă de Dominic Fritz ar fi abandonat principiile pe care a fost construită.

Grindeanu a declarat la România TV că, în opinia sa, comportamentul USR ar contrazice chiar fundamentele morale pe care partidul le-a invocat la începutul carierei sale politice. Acesta a afirmat că i se pare ciudat ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în interiorul formațiunii, argumentând că USR s-a format pe baza unor piloni precum opoziția fermă față de PSD, lupta împotriva penalilor în funcții publice și respingerea nepotismelor.

Liderul PSD a susținut că, din punctul său de vedere, lucrurile apărute recent în spațiul public ar demonstra contrariul, iar dezamăgirea din rândul electoratului USR ar fi tot mai vizibilă.

Sorin Grindeanu a adăugat că mulți dintre votanții USR ar fi fost păcăliți prin ideea că partidul reprezintă „spuma mării”, o generație nouă de politicieni, însă realitatea arată altfel. Grindeanu a susținut că pentru el nu este o surpriză ceea ce se întâmplă în partid, dar că pentru alegătorii fanatici ai acestuia situația ar putea reprezenta o lovitură.

„Pare ciudat ce se întâmplă. Ciudat e puțin spus. Eu am trăit cu impresia că USR e format pe plăcuța suedeză împotriva PSD. Mai e ceva: fără penali în funcții publice. Mai vedeți asta? Și chestiunile care țin de treburile acestea, de nepotisme. Aceștia sunt cei trei piloni pe care a fost clădit USR-ul. Tot ce se vede… pentru mine nu e o surpriză. Poate e o surpriză pentru fanaticii votanți USR. I-au fraierit, că sunt din spuma mării, că sunt oameni noi. Există o mare dezamăgire în rândul celor care îi votează și au crezut că la USR nu e nimic din ceea ce spuneau ei că se găsește la partidele vechi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut și o paralelă cu perioada în care el și alți premieri social-democrați, precum Marcel Ciolacu sau Victor Ponta, se aflau la conducerea Guvernului.

El a afirmat că, dacă în acele perioade ar fi existat situații similare cu cea de la ANSVSA sau cu posibile probleme de incompatibilitate în cazul unor membri ai Executivului, reacția publică ar fi fost, în opinia lui, mult mai puternică.

Grindeanu a subliniat că, în cazul în care trezorierul PSD i-ar fi cerut să primească la discuții persoane implicate în transferuri suspecte de fonduri, ar fi existat proteste masive, ceea ce acum nu s-ar mai întâmpla.

„Am fost premier, a fost premier Marcel Ciolacu, Victor Ponta… Dacă noi am fi avut un exemplu de tipul ANSVSA și ar fi venit la mine trezorierul PSD să-mi aducă pe cineva cu care să am discuții – nu știu ce discuții pot să am – și care, din stenograme muta un milion jumate dintr-un loc în altul, toată lumea ieșea să protesteze. Aceste lucruri nu s-au întâmplat. Dacă aș fi avut un vicepremier într-o posibilă stare de incompatibilitae, ar fi protestat”, a adăugat Sorin Grindeanu. Grindeanu critică dur și prezența Oanei Gheorghiu în Guvern

În declarațiile sale, Sorin Grindeanu a vizat-o și pe Oana Gheorghiu, actual vicepremier în Guvern. Grindeanu a afirmat că a urmărit conferința de presă susținută de aceasta în urmă cu câteva zile și că, în opinia sa, ar fi fost mai bine ca evenimentul să nu fi avut loc.

El a subliniat că PSD face parte din guvern și că nu îi convine ca imaginea Executivului să fie afectată de astfel de prestații publice, motiv pentru care consideră că situația trebuie remediată rapid.

„S-au construit şi în această perioadă în România spitale, nu doar corpuri de spital. Asta nu te califică să restructurezi companiile de stat din România în niciun fel. Am văzut, în schimb, în urmă cu câteva zile o conferinţă de presă care mai bine nu era. Mai bine nu era. Pe mine mă preocupă lucrurile astea pentru că şi PSD-ul face parte din acest guvern şi nu-mi convine ca imaginea guvernului să fie una praf. Doamna Gheorghiu este vicepremier şi într-un guvern din care face PSD-ul… Deci nu-mi convine să mă facă de râs. Asta este o chestiune pe care trebuie să o repare rapid”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a reamintit că nici el, nici partidul nu au susținut numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, explicând că, deși munca ei ca activist civic este lăudabilă, aceasta nu ar fi suficientă pentru a o recomanda pentru un post atât de important în Guvernul României.

El a menționat că declarațiile făcute de aceasta referitor la administrația Trump ar fi putut irita autoritățile americane, lucru pe care PSD îl consideră inacceptabil într-un context diplomatic sensibil.

„Pare că am avut dreptate. Eu am împărţit lucrurile şi am spus că nu contest o secundă munca pe care a făcut-o ca ONG-istă şi e lăudabilă şi o felicit pentru treaba asta. Dar asta nu o califică să fie vicepremier în guvernul României. Mai ales, cireaşa de pe tort, să venim şi să spunem şi lucruri care pot să irite administraţia Trump, administraţia Statelor Unite. Astea sunt lucruri care nu au fost spuse odată ci de mai multe ori. Astea au fost raţiunile pentru care noi am spus nu. S-a trecut peste”, a mai spus președintele PSD.

Referindu-se la sponsorizările acordate în trecut de companii de stat către Asociația „Dăruiește Viață”, Sorin Grindeanu a spus că transparența totală este obligatorie, mai ales având în vedere noile atribuții ale Oanei Gheorghiu.

El a afirmat că speră ca informațiile să fie publicate cât mai curând și că regulile care vizează astfel de sponsorizări trebuie clarificate și reglementate.

„Sper să le comunice într-un final (sponsorizările companiilor de stat către „Dăruiește Viață” – n.red.). Eu cred că trebuie să existe transparență. Cred că aceste lucruri trebuie să fie reglementate”, a mai precizat Grindeanu.

În final, Sorin Grindeanu a precizat că nu a avut nicio discuție cu Oana Gheorghiu de la instalarea acesteia în funcție.