Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a lansat o serie de critici dure la adresa USR. El a afirmat că această formațiune politică ar exercita o influență mult mai mare decât ar indica scorul său electoral.

Dragomir a susținut într-o intervenție la România TV că, deși partidul a obținut un procent modest la parlamentarele din decembrie 2024, ar fi avut un rol decisiv în politica românească în ultimii cinci ani.

El a transmis că USR ar funcționa ca un partid de aproximativ 10%, indiferent de cifrele vehiculate de presă sau de cele promovate de reprezentanții formațiunii, dar că, în realitate, acest procent ar fi suficient pentru a influența puternic deciziile politice.

Fostul șef al LPF a considerat că lipsa unor lideri puternici în partidele mari, PSD și PNL, ar fi permis USR să dețină această influență, sugerând că o parte dintre liderii tradiționali s-ar fi temut de presiuni venite din partea unor lideri europeni.

„Păi, ce vă mirați? Ce vă mirați, mă fraților? Acesta este un partid de, să zicem, 10%, nici de opt, cum spune presa, nici de 13, cum spun ei. Este un partid de 10% care conduce cam de vreo cinci ani de zile. (…) Și înainte de când astia, de se dădeau rotunzi, conduceau din spate, ca să fie foarte clar, pentru că PSD-ului și PNL-ului i-au lipsit conducătorii puternici din ultimii ani, liderii, liderii care le-au ori le-au fost frică de șefii comunității europene, de a doi, trei, de Macron și încă eu știu doi, trei”, a afirmat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a afirmat, de asemenea, că USR ar fi fost condus din umbră de personaje cu influență provenite din structuri vechi ale statului.

El a susținut că mulți membri ar fi persoane fără experiență, dar cu susținere puternică din partea unor familii influente, inclusiv foști membri ai structurilor de securitate, pe care i-a descris drept oameni deveniți între timp multimilionari sau chiar miliardari.

În opinia lui, acest sprijin ar explica ascensiunea politică rapidă a unor reprezentanți ai USR, pe care i-a acuzat că promovează un discurs anticorupție fără legătură cu realitatea. Dumitru Dragomir a susținut că mesajele publice de tipul „Corupția ucide” ar fi ipocrite și că cei care le promovează ar fi, în fapt, privilegiați ai sistemului.

El a afirmat că partidul ar fi obținut susținerea populației prin amplificarea unor campanii publice și prin repetarea unor etichete negative la adresa adversarilor politici, ceea ce, în opinia lui, ar fi influențat percepțiile unei părți a populației.

„Ori este ceva care noi nu putem pricepe, adică este o forță dominantă care conduce România prin acesti, nici nu stiu cum sa le zic, nu le-aș spune nulități pentru ca i-aș jigni. Și atunci spun: oameni fără experiență, oameni care au în spate părinți puternici, foști securiști de elită, care acum sunt multimilionari, unii miliardari dintre ei. (…) Acești oameni din USR care conduc sunt foarte pricopsiți, sunt oamenii care au strigat: „Corupția ucide!” Dar corupția era în mâinile lor. Au luat patru, cinci guriști care striga si lumea precum oile, se ia unul după altul, că dacă te face unul hoț de patru, cinci ori, poți să fii cinstit. 10% din populație tot crede că ești hoț”, adaugă Dragomir.

Fostul deputat PRM a extins criticile și asupra sistemului judiciar, despre care a afirmat că în trecut ar fi fost puternic influențat de politic. El a susținut că, în perioada în care au existat protocoalele controversate între justiție și instituțiile de forță, ar fi existat numeroase abuzuri, dosare inventate și presiuni directe asupra magistraților.

Dumitru Dragomir a afirmat că procurorii ar fi trimis în instanță persoane nevinovate, iar unii judecători ar fi fost supuși influenței politice ani la rând.

Potrivit lui, justiția ar fi început să își recapete independența abia în ultimii ani, ceea ce, în opinia sa, ar fi nemulțumit „anumite grupuri politice” care ar încerca acum să recâștige controlul asupra sistemului.

El a avertizat că ar exista eforturi susținute pentru „a încăleca din nou justiția”, subliniind că această tendință ar reprezenta un pericol pentru funcționarea statului de drept.