UPDATE. PNL, USR și UDMR îl propun oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ilie Bolojan: „Credem că este o soluție pentru România”

UPDATE 12:07 . PNL, USR și UDMR îl propun oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ilie Bolojan: „Credem că este o soluție pentru România”

Liderii PNL, USR și UDMR au decis oficial să îl susțină pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în cadrul negocierilor privind formarea noului Guvern. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, după ședința Biroului Politic Național al PNL, în care conducerea partidului a aprobat această propunere.

Decizia confirmă informațiile apărute anterior în spațiul public și reprezintă poziția comună a celor trei formațiuni politice în negocierile pentru desemnarea viitorului premier.

După ședința conducerii PNL, Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care cele trei partide au ales să îl susțină pe Siegfried Mureșan.

„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR pentru că în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții, este un om profesionist, care a dovedit că este atașat valorilor europene. Credem că este o soluție pentru România.”

Liderul liberal a precizat că obiectivul acestei propuneri este deblocarea negocierilor pentru formarea viitorului Executiv.

„Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare. PNL a încheiat o ședință a BPN în care a votat sprijinul pentru domnul Siegfried Mureșan.”

Negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru continuă vineri, în condițiile în care liderii partidelor încearcă să ajungă la un acord privind formarea noului Guvern. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și UDMR au decis să îl susțină pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, ca alternativă la Sorin Grindeanu, propus de PSD.

În paralel cu negocierile dintre partide, conducerile PNL și USR s-au reunit în ședințe pentru validarea candidaturii, în timp ce UDMR și-a exprimat deja oficial sprijinul pentru eurodeputatul liberal.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit vineri, începând cu ora 10:00, pentru a valida candidatura lui Siegfried Mureșan la funcția de prim-ministru.

În același timp, și conducerea USR s-a întrunit într-o ședință similară, în cadrul căreia este analizată susținerea aceluiași candidat.

Potrivit informațiilor G4Media, liderii UDMR au decis încă de la ședința desfășurată la ora 09:00 să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier din partea alianței formate de PNL, USR și UDMR.

Dacă cele trei formațiuni își vor confirma oficial decizia, candidatura europarlamentarului va fi prezentată în negocierile cu PSD privind formarea viitorului Executiv.

Sursele citate de G4Media susțin că PNL, USR și UDMR vor propune și o formulă de guvernare bazată pe rotația premierilor.

Potrivit acestui scenariu, un eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan ar urma să rămână în funcție până în luna aprilie 2027, după care conducerea Executivului ar urma să fie preluată de PSD.

Propunerea urmează să fie discutată în cadrul negocierilor dintre partidele implicate în formarea viitoarei majorități parlamentare.

Siegfried Mureșan este deputat în Parlamentul European din anul 2014 și unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai României în instituțiile europene.

A absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, după care și-a continuat studiile în Germania, obținând un master în economie și știința managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.

În 2006 a beneficiat de o bursă oferită de Parlamentul Germaniei și a participat la programul de stagii internaționale al Bundestagului. Ulterior, timp de trei ani, a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat în cadrul Parlamentului European, iar din 2011 a făcut parte din aparatul central al Partidului Popular European (PPE), ocupând funcția de consilier politic pentru economie și politici sociale.

În ianuarie 2014 a fost promovat în funcția de consilier politic principal al PPE, coordonând reuniunile miniștrilor populari europeni înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale.

În prezent, Siegfried Mureșan ocupă una dintre cele mai importante funcții deținute vreodată de un europarlamentar român.

Acesta este negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene aferent perioadei 2028–2034, fiind primul reprezentant al României desemnat într-o astfel de poziție strategică.

În luna aprilie 2026, Parlamentul European a adoptat raportul interimar coordonat de acesta privind viitorul cadru financiar multianual, document care stabilește prioritățile instituției pentru negocierile privind bugetul Uniunii Europene din următorii ani.

Propunerea privind desemnarea lui Siegfried Mureșan apare într-un moment în care negocierile dintre partide privind formarea noului Guvern sunt încă în desfășurare.

Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie finală privind persoana care va fi propusă oficial pentru funcția de prim-ministru, iar discuțiile dintre liderii politici continuă pentru stabilirea formulei de guvernare și a viitoarei majorități parlamentare.