Ultima postare a lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, privind parcursul său academic și profesional, a stârnit un nou val de reacții acide în spațiul mediatic. Octavian Hoandră și Robert Turcescu au comentat, în cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 27 noiembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”, într-un ton ironic postarea sa.

Hoandră a afirmat că nu ar fi deloc surprins de ascensiunea unor politicieni tineri pe care îi consideră lipsiți de pregătire solidă, sugerând că aceștia ar fi produsul unui sistem de relații moștenite de la generațiile anterioare. El a susținut că mulți dintre aceștia ajung în funcții publice nu prin merite proprii, ci datorită legăturilor și influenței părinților lor, care ar fi beneficiat în trecut de structuri de putere bine consolidate. Hoandră a mai spus că problema principală nu ar fi neapărat existența acestor politicieni, ci faptul că ei continuă să fie votați.

Octavian Hoandră: – Ideea e că nu mă miră deloc ascensiunea acestor imberbi (bărbat căruia nu i-a crescut încă barba). Unii sunt onești, dar mirajul banului și al importanței publice îi macină pe toți. Ei săracii sunt nepregătiți, văd, ca un copil care a crescut la punga unui securist – groasă – care și-a permis orice, și-a băgat picioarele în orice, în educație, bibliotecă, în orice, și acum fiind… la o vârstă la care, bă, trebuie să producă și ei ceva, că de… ei vor să fie la conducere, mă. Zici, ”Bă, tată, dar noi ce facem, mă?” Și tații lor, uite-te la toți, mă, la Drulă, ăla care a fost la… cum îl cheamă, fiul unui transfug, ăla cu Motorola, un securist trimis de Ceaușescu în America care a trădat. Deci, până și pe Ceaușescu, l-au trădat, bă… Ideea e că trebuie să-i suportăm pentru că poporul așa a hotărât, mă, că ăștia sunt copiii părinților lor, ei altceva nu au. Uite, deci profesori universitari, mă, sunt profesori, mă, niște băieți care n-au făcut absolut nimic, sunt mari profesori universitari pentru că tații lor au fost niște personalități. Deci ei trăiesc acum din fosta glorie a lui Ceaușescu și a oamenilor pe care Ceaușescu i-a promovat și care și-au păstrat un sistem relațional foarte bun, ca orice securist. Și acum își promovează odraslele în toate funcțiile posibile. Dar problema nu e asta. Problema e că cineva îi mai votează. Deci eu mă uită, eu vorbesc de Moșteanu și mă uit la același Digi24 la care ghiciți cine este corespondent de război în cea mai mare piață din Kiev. Frumos, cu eșarfă: Remus Cernea.

La rândul său, Turcescu a comentat publicarea diplomei de licență a lui Moșteanu, care a încercat să clarifice discuțiile apărute în spațiul public prin explicarea traseului său educațional. În opinia lui Turcescu, discursul lui Moșteanu despre „carieră” ar fi supralicitat.

Moșteanu a explicat că a fost admis la Facultatea de Automatică în anul 1992, dar că nu și-a finalizat studiile atunci deoarece a început să muncească pentru a se întreține. Ulterior, acesta ar fi urmat cursurile unei alte facultăți și și-ar fi finalizat studiile în anul 2015 la Universitatea Biotera, la specializarea Inginerie și Management Agroturistic. Turcescu a considerat acest detaliu incompatibil, din punctul său de vedere, cu poziția de ministru al Apărării, exprimându-și scepticismul față de relevanța acestei formări pentru domeniul militar și strategic.

Acesta spune că limbajul folosit de acesta ar fi fost sărac și tipic unui discurs de autopromovare politică. El a pus sub semnul întrebării modul în care Moșteanu și-a descris cei „30 de ani de muncă” și cei „9 ani în slujba statului”.