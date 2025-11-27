Ce studii superioare are Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării Naționale
Ultima postare a lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, privind parcursul său academic și profesional, a stârnit un nou val de reacții acide în spațiul mediatic. Octavian Hoandră și Robert Turcescu au comentat, în cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 27 noiembrie, pe canalul de YouTube „HAI România!”, într-un ton ironic postarea sa.
Hoandră a afirmat că nu ar fi deloc surprins de ascensiunea unor politicieni tineri pe care îi consideră lipsiți de pregătire solidă, sugerând că aceștia ar fi produsul unui sistem de relații moștenite de la generațiile anterioare. El a susținut că mulți dintre aceștia ajung în funcții publice nu prin merite proprii, ci datorită legăturilor și influenței părinților lor, care ar fi beneficiat în trecut de structuri de putere bine consolidate. Hoandră a mai spus că problema principală nu ar fi neapărat existența acestor politicieni, ci faptul că ei continuă să fie votați.
Octavian Hoandră: – Ideea e că nu mă miră deloc ascensiunea acestor imberbi (bărbat căruia nu i-a crescut încă barba). Unii sunt onești, dar mirajul banului și al importanței publice îi macină pe toți. Ei săracii sunt nepregătiți, văd, ca un copil care a crescut la punga unui securist – groasă – care și-a permis orice, și-a băgat picioarele în orice, în educație, bibliotecă, în orice, și acum fiind… la o vârstă la care, bă, trebuie să producă și ei ceva, că de… ei vor să fie la conducere, mă. Zici, ”Bă, tată, dar noi ce facem, mă?” Și tații lor, uite-te la toți, mă, la Drulă, ăla care a fost la… cum îl cheamă, fiul unui transfug, ăla cu Motorola, un securist trimis de Ceaușescu în America care a trădat. Deci, până și pe Ceaușescu, l-au trădat, bă…
Ideea e că trebuie să-i suportăm pentru că poporul așa a hotărât, mă, că ăștia sunt copiii părinților lor, ei altceva nu au. Uite, deci profesori universitari, mă, sunt profesori, mă, niște băieți care n-au făcut absolut nimic, sunt mari profesori universitari pentru că tații lor au fost niște personalități. Deci ei trăiesc acum din fosta glorie a lui Ceaușescu și a oamenilor pe care Ceaușescu i-a promovat și care și-au păstrat un sistem relațional foarte bun, ca orice securist. Și acum își promovează odraslele în toate funcțiile posibile. Dar problema nu e asta.
Problema e că cineva îi mai votează. Deci eu mă uită, eu vorbesc de Moșteanu și mă uit la același Digi24 la care ghiciți cine este corespondent de război în cea mai mare piață din Kiev. Frumos, cu eșarfă: Remus Cernea.
La rândul său, Turcescu a comentat publicarea diplomei de licență a lui Moșteanu, care a încercat să clarifice discuțiile apărute în spațiul public prin explicarea traseului său educațional. În opinia lui Turcescu, discursul lui Moșteanu despre „carieră” ar fi supralicitat.
Moșteanu a explicat că a fost admis la Facultatea de Automatică în anul 1992, dar că nu și-a finalizat studiile atunci deoarece a început să muncească pentru a se întreține. Ulterior, acesta ar fi urmat cursurile unei alte facultăți și și-ar fi finalizat studiile în anul 2015 la Universitatea Biotera, la specializarea Inginerie și Management Agroturistic. Turcescu a considerat acest detaliu incompatibil, din punctul său de vedere, cu poziția de ministru al Apărării, exprimându-și scepticismul față de relevanța acestei formări pentru domeniul militar și strategic.
Turcescu a ironizat formulările din mesajul lui Moșteanu
Acesta spune că limbajul folosit de acesta ar fi fost sărac și tipic unui discurs de autopromovare politică. El a pus sub semnul întrebării modul în care Moșteanu și-a descris cei „30 de ani de muncă” și cei „9 ani în slujba statului”.
Robert Turcescu: – Stai că și-a publicat Monșteanu o diplomă. Fii atent aici. Hai să citim, e jurnalistică treaba. ”Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma de licență pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund”, zice. ”Am muncit pentru fiecare etapă din viața mea, și în privat, și în politică, nu mi-a dat nimeni vreun loc și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.”
Ce carieră, mă,? Deci, ”cariera mea”, zice Moșteanu, bă, cariera lui Moșteanu, voi înțelegeți, carieră? Ce Profesor universitar, mă, care au carieră. Moșteanu. Cariera lui. ”Povestea studiilor pe scurt. Am intrat pe locul 45 la Automatică în 92. În anul 2, m-am apucat de muncă pentru a mă întreținere, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar n-a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența. Nu mi-a trebuit niciodată diploma în job-urile private și-n antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.”
Mamă, cum e asta, frate? ”Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Biotera, Facultatea de Inginerie și Management Acroturistic”.
Bă, agroturistic! Ăsta e ministrul Apărării Naționale. Deci, inginerie și management agroturistic. Profil, inginerie economică, specialitatea… inginerie managerial.
”Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale. Am avut propria afacere. Am învățat continuu, cum să fac lucruri mai bune și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat Guvernului Tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci… ce era puțin peste 2000 de lei, de atunci viața mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noi politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică. Să discutăm despre conceptul precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE, Philosophy, Politics and Economics, în engleză, la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de dizertație am amânat-o. Într-un CV făcut în 2016 pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii.”
Adică n-am dat atenție că în loc de Biotera am scris Ateneu. În 30 de ani de muncă, bă, deci ăștia vorbesc de muncă, bă, a muncit ăsta de s-a îndoit. Îl și vezi, cum se spune, apare dintr-un roman al lui Charles Dickens, înțelegi? Și îl vezi cărând sacii cu cărbuni, lucrând la gară, în port.
”În 30 de ani de muncă am dovedit putere de muncă.” Sărăcia de limbaj. Înțelegeți? Deci, ”în 30 de ani de muncă am dovedit putere de muncă.” Bravo, mă! Bravo, bogăție de limbaj, te pricep. ”Spirit de echipă, relații colegiale bune,” care înseamnă același lucru. ”Adaptare rapidă, decizii curajoase spre binele pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi.”
Ne-ai topit, frate! Deci toate lucrurile pe care le-ai acumulat, le-ai învățat, nu le-a terminat, sunt de 9 ani în slujba ștatului și o să le folosească în fiecare zi și publică diploma lui de inginer de la Universitatea Biotera. Bă, să ne dai și notele, mă, cu care ți-ai luat această diplomă că te-ar fi trecut cu șpagă, mă, înțelegi, la management agroturistic.
