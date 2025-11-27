În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”HAI LIVE, cu Turcescu”, cunoscutul jurnalist i-a avut alături în discuție pe Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni.

Cei trei au discutat despre angajații premierului Ilie Bolojan care îmbrâncesc ziariștii care îndrăznesc să-i ceară răspunsuri la întrebări, despre refuzul ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, de a răspunde la intrebarea “câți bani a dat România sub formă de ajutoare Ucrainei” și despre instituțiile cu rol de cenzură din România (CNA și ANCOM) care devin din ce în ce mai aspre.

Bogdan Comaroni a comentat în termeni critici asupra parcursului educațional și profesional al lui Ionuț Moșteanu, afirmând că acesta ar fi avut dificultăți în privința studiilor universitare și că experiența sa ar fi insuficientă pentru poziția din domeniul Apărării.

El a sugerat că atribuirea unei astfel de funcții ar fi neadecvată într-un context geopolitic tensionat, invocând lipsa de pregătire militară și neconcordanțe în prezentarea propriului CV.

De asemenea, Bogdan Comaroni a mai susținut că aceste aspecte ar putea ridica probleme de credibilitate și integritate, considerând că o astfel de situație nu ar trebui ignorată la nivel instituțional.

”M-am uitat și eu în CV-ul. E adevărat că a avut probleme cu facultățile, cu automatica, cu… pe ala care a renunțat în anul 3. Zice că decizia a părut foarte complicată. În schimb, a fost șef de club de biliard. Deci dacă ai fost șef de club de biliard, poți să fii recomandat la Apărare. Legătura între loviturile la biliard cu bilele și cu tot și, mai ales, dacă ai condus un club de biliard ăsta care a fost cu lovituri, practic e ca un fel de artilerie la masă verde. Așa că eu zic că domnul Moșteanu e deja super calificat și recomandat pentru funcția de Apărare, dar acum lăsând gluma la o parte, dom’le, e groaznic, adică pe bune, deci este ceva de neimaginat. Deci gândește-te cât de cretin să fii în România. Deci fii atent, eu am înțeles că România e o țară a cretinilor. Adică e clar, 7o% sunt foarte, foarte, foarte mulți cretini. Îi vezi la vot, îi vezi pe Facebook, îi vezi în comentarii, îi vezi la mall-uri. Mall-urile sunt patria cretinilor. Deja sunt întâlniri la mall-uri, deja acolo e totul rezolvat. Pe lângă ăștia, populația, care are politicienii pe care și-i merită, bă, totuși, cât de cretin e să-l alegi pe Moșteanu într-un moment cheie, că România e la granița unui război, când acolo e tot, noi n-avem armată, n-avem putere de foc, n-avem nimic, așa. Tu îl alegi pe unul care, unul, n-a făcut armata, bă, n-a făcut armata, nu știe nimic, ăla nici nu știe dacă aude comanda culcat, ăla se culcă pe spate, în pat, își ia perna și știu eu ce face. Numai zic de salt înainte sau faze de asta. Doi, are mari probleme cu facultățile adică și cu cele mentale și cu cele de-astea birocratici. Pentru că ăștia de la Libertatea, bă, s-au interesat. Ei au spus că n-a fost studentul nostru. Deci, pe lângă că omul e absolut din alt film față de funcția pe care o are, minte cu nerușinare, își fabrică CV-ul. Și fii atent, faci pariu că nimeni n-o să-l ia, pentru că asta e o uzurpare de calități oficiale, pentru că nu poți să fii ministru și să îndeplinești o funcție atât de înaltă dacă bazându-te pe fals și uz de fals. N-ai cum să o folosești dacă n-ai o minimă pregătire de învățământ. Deci nu, nu se poate”, spune Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni a explicat că Ionuț Moșteanu ar fi comis fals și uz de fals în documentele sale, ceea ce ar constitui infracțiuni, și că aceste acțiuni ar putea fi încadrate ca uzurpare de calități oficiale.

Jurnalistul a precizat că, pentru a ocupa anumite funcții în consilii de administrație sau posturi ministeriale, era necesară nu doar experiență relevantă, ci și pregătire academică adecvată, inclusiv studii universitare.

Comaroni a susținut că Moșteanu ar fi acceptat funcții publice fără a deține calificările necesare și fără a semnala neregulile, ceea ce echivalează cu uzurparea pozițiilor oficiale.

”Una e să faci falsul, adică una e să mă duc eu când eram în școala generală și am făcut din nota 3 nota 8, să nu mă bată tata. Aia era o chestie (…) Deci, odată că a realizat falsul, care oricum este o infracțiune, nu e o contravenție. După care a făcut și uzul de fals. și poate fi și încadrabil la uzurpare de calități oficiale, pentru că norma falsului și urs de fals pe care le-a creat cu bună știință. Am acupat funcții în consilii de administrație, pe la Tarom, pe la toate alea, cum știu ce, în care trebuia să aibă în pregătirea, fii atent, nu numai că trebuie să ai oarece tangență cu domeniul, dar trebuie să ai și specializare și pregătirea adecvată. Pregătirea adecvată presupune că trebuie să ai și minim o facultate, universitate făcută. Deci omul a usurpat calități oficiale în baza falsului și uz de fals în Consilii de Administrație, în funcții publice, de două ori ca ministru, pentru că uzurparea presupune așa, dacă cineva îmi propunea mie să zicem cu asta, spuneam, nu pot să mă încadrez în funcția de ministru, să zicem că n-am pregătirea și n-am studiile necesare domeniul respectiv. Perfect! Omul n-a zis nimic, n-a zis că nu are nici măcar alea că le declară false și sunt făcute prin fals. Și că au făcut uz de fals. Dar a și acceptat, deci în momentul acela cu bună știință s-a dus într-o funcție nemeritată, pe care a uzurpat-o, practic, prin definiția de drept, că uzurparea, lumea înțelege că uzurparea e numai că m-am dus în locul regelui sau președintele. De aceea se și cheamă uzurpare de calități oficiale”, a mai spus Bogdan Comaroni.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.