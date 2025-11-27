Comisia Europeană analizează posibilitatea de a ajusta calendarul privind eliminarea treptată a mașinilor noi cu motoare termice, prevăzut pentru 2035. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele executiv Stéphane Séjourné, prezent la un summit al industriei auto desfășurat la Stuttgart, într-un context în care presiunea politică și economică venită din Germania devine tot mai puternică.

Vorbind în fața producătorilor auto germani, Séjourné a arătat că Uniunea este dispusă să folosească toate instrumentele necesare pentru a sprijini un sector aflat într-un moment de răscruce. El a subliniat că tranziția energetică ar putea fi parcursă cu „mai multă flexibilitate”, în condițiile în care piața globală și preferințele consumatorilor se schimbă rapid. Potrivit acestuia, anumite tehnologii ar putea primi undă verde și după 2035, pentru a oferi cumpărătorilor opțiuni viabile în segmente în care mobilitatea electrică încă nu este matură.

Vicepreședintele Comisiei a evitat însă să ofere detalii suplimentare înainte de 10 decembrie, data la care Bruxellesul urmează să prezinte un nou pachet de măsuri destinate sprijinirii industriei auto europene.

Îngrijorările Berlinului sunt alimentate de slăbirea propriului sector auto, afectat de scăderea cererii, de profiturile aflate în declin și de planurile de restructurare anunțate de marii producători. Cancelarul Friedrich Merz a devenit vocea cea mai critică la adresa termenului-limită european, insistând că industria germană nu este pregătită să recupereze rapid terenul pierdut.

Ofensiva companiilor chineze, în special în zona vehiculelor electrice, este considerată principalul factor de presiune. Merz a admis că Europa a evaluat greșit ritmul impresionant cu care s-a dezvoltat sectorul auto din China în ultimii ani. Producătorii germani cer acum ca tehnologiile hibride sau sistemele de extindere a autonomiei să fie recunoscute ca soluții de tranziție pe termen mai lung.

Cancelarul a promis că joi va fi finalizat un acord în interiorul coaliției de guvernare, urmând să transmită Comisiei Europene o poziție unitară. Social-democrații din SPD nu au susținut până acum deschis o amânare, dar presiunea economică crește: potrivit datelor consultanților de la EY, industria auto germană a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă într-un singur an, dintr-un total de aproximativ 800.000.

Problemele actuale sunt amplificate de costurile ridicate ale energiei, accentuate după invazia Rusiei în Ucraina, de reculul cererii globale și de noile taxe vamale de 15% impuse de Statele Unite mașinilor europene.

Toate aceste elemente au creat un climat în care marile companii cer Bruxellesului un ritm mai realist pentru transformarea industriei.