Anunțul privind schimbarea radicală a impozitului auto a fost întâmpinat cu nemulțumire de producătorii și importatorii de mașini. Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), Dan Vardie, spune că măsura este nefundamentată și lipsește de logică.

„Cel mai potrivit cuvânt ar fi haos. După cum vedeți fiecare stat are dreptul să vină cu niște propuneri, legi, după care alte autorități pot să modifice aceste impozite după cum consideră de cuviință. În primul rând aceste prevederi nu țin cont de principiul fundamental care funcționează în toată Europa care spune că poluatorul trebuie să plătească”, a afirmat Vardie la Digi24.

Potrivit acestuia, noua formulă nu se bazează pe criteriile folosite în restul Uniunii Europene, unde taxarea urmărește nivelul real de poluare și vechimea autovehiculului.

Vardie atrage atenția că documentul ignoră complet diferențele între subcategoriile standardelor Euro și perioada pe care acestea se întind.

„Facem niște calcule legate de niște standarde euro care, probabil că cei care au elaborat documentul – înțeleg că autorul e necunoscut, nimeni de la minister nu știe cine a făcut această propunere – nu știau că aceste standarde euro țin mai mult ani, euro 6 e întins pe o perioadă de peste 10 ani, și vor plăti același impozit ca cei care au euro 6 în momentul de față după 10 ani. Credeți că e normal?”

El subliniază că sistemul propus nu ține cont de diferențele tehnologice dintre vehicule produse la intervale mari de timp, inclusiv în cadrul aceluiași standard Euro.

Potrivit președintelui APIA, România nu dispune de infrastructura digitală necesară pentru a aplica un model corect și diferențiat.

„Nu se ia în calcul emisia de CO2”, avertizează Vardie, deși acesta este indicatorul esențial în politicile de mediu ale Uniunii Europene.

El arată că lipsesc atât instrumentele tehnologice, cât și personalul pregătit pentru a gestiona un astfel de sistem.

„România nu are nici digitalizarea necesară, nici oamenii instruiți pentru a opera diferențele între subclasele Euro.”

Vardie consideră că efectul va fi unul invers decât cel dorit: în loc ca mașinile poluante, vechi și nesigure să fie descurajate prin taxe, proiectul ajunge să penalizeze tocmai vehiculele hibride, considerate o soluție optimă în tranziția către mobilitatea curată.

„Un rezultat parșiv al acestei reglementări aș spune este că în loc să penalizeze mașinile foarte vechi, poluante și nesigure care duc la accidente rutiere, penalizează mașinile hibride care sunt soluția cea mai bună în acest moment”, a concluzionat el.

Măsurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și includ:

Mașinile hibride: impozitul ar putea crește chiar de 13 ori, ajungând la același nivel cu cel aplicat vehiculelor pe benzină sau motorină.

Mașinile electrice: vor plăti impozit pentru prima dată, după ani de scutire totală.

Formula de calcul: modificată substanțial, bazată pe criterii contestate de industrie.

Aceste schimbări fac parte din proiectul promovat de Guvern și adoptat recent de Parlament.