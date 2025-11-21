Parlamentul României a aprobat recent noile reglementări privind impozitul auto care vor intra în vigoare în 2026, aducând modificări importante atât pentru proprietarii de mașini vechi, cât și pentru cei care dețin vehicule cu emisii reduse.

Principala schimbare este corelarea impozitului cu norma de poluare a autovehiculului: mașinile mai poluante vor plăti taxe mai mari, în timp ce autoturismele hibrid sau cu Euro 6 vor beneficia de sume mai mici.

Calculul impozitului va continua să se bazeze pe capacitatea cilindrică a motorului, împărțită în unități de câte 200 cm³. Fiecare unitate va fi taxată conform tabelelor stabilite de lege, diferențiat în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare.

De exemplu, un automobil de 1.200–1.399 cm³ va plăti între 97 și 117 lei pe unitate, în funcție de norma Euro sau dacă este hibrid, în timp ce un vehicul de 1.600–1.799 cm³ va avea taxe între 196 și 237 lei. Sistemul este progresiv: depășirea unei unități de 200 cm³, chiar și cu un singur centimetru cub, va muta mașina în categoria următoare de impozitare.

Impactul noilor taxe este vizibil mai ales pentru mașinile vechi, cu emisii mari. De exemplu, un automobil de 3.500 cm³, fără normă Euro, va plăti peste 5.400 lei anual, în timp ce un model hibrid de aceeași capacitate va fi taxat cu aproximativ 4.680 lei.

Astfel, proprietarii de vehicule mari și poluante vor contribui mai mult la bugetul local și național, în timp ce stimulentele pentru tehnologiile mai curate rămân vizibile.

Alte exemple de calcul. Pentru o mașină cu un motor între 1.200 și 1.399 cmc, impozitul anual estimat va fi:

117 lei pentru norma Euro 3 sau inferioară,

112 lei pentru Euro 4,

105 lei pentru Euro 5,

99 lei pentru Euro 6,

97 lei pentru motorizările hibride.

Dacă urcăm mai sus, la o mașină cu motor între 1.600 și 1.799 cmc, valoarea impozitului va fi de aproximativ:

237 lei pentru Euro 3 sau normele de poluare inferioare,

228 lei pentru Euro 4,

213 lei pentru Euro 5,

200 lei pentru Euro 6,

196 lei pentru variantele hibride.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că majoritatea mașinilor din România sunt de capacitate mică și plăteau până acum doar o treime din impozitul total colectat. Noile reglementări urmăresc să echilibreze contribuția, iar sumele colectate vor fi venit direct pentru autoritățile locale. De asemenea, legea introduce o condiție nouă pentru înmatricularea unui vehicul: orice datorie la stat va împiedica achiziția unei mașini noi sau second-hand.

Prin aceste măsuri, Guvernul și Parlamentul urmăresc creșterea veniturilor la bugetele locale și de stat, în contextul unei politici fiscale mai stricte, cu accent pe responsabilizarea proprietarilor de vehicule și încurajarea utilizării mașinilor mai puțin poluante.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

19,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

18,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

17,6 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

16,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

16,5 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

22,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

21,3 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

19,9 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

18,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

18,4 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3, inclusiv

29,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

28,5 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

26,7 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

25,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

24,6 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3, inclusiv

92,2 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

88,6 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

82,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

77,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

76,3 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3, inclusiv

182,9 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

172,8 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

154,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

151,2 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

149,8 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm3, inclusiv

319,0 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

297,3 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

294,4 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

290,0 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

275,5 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Autobuze, autocare, microbuze

31,2 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (noneuro, E0-E3)

30,3 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E4)

28,1 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E5)

26,4 lei/200 cm sau fracțiune din aceasta (E6)

25,9 lei/auto hibride cu emisii CO2 peste 50g/km

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv