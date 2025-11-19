V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai bine vândute modele ale mărcilor auto? Ei bine iată câteva dintre cei mai importanți producători auto la nivel mondial și mașinile care le-au adus cele mai mari încasări. Unele dintre ele se produc și în prezent, altele și-au încheiat cariera chiar și de peste trei decenii.

Perioadă și vânzări: 1974-1993: 2,86 milioane

Dacă vreodată un producător auto a fost definit de un singur model, acela este Volvo și gama sa de berline 200 și, în special, break-urile. Cu un design simplu, acest lucru nu i-a împiedicat pe suedezi să vândă peste 2,8 milioane de exemplare în 19 ani.

Dacă doreați ceva care să ia ochii invidioșilor, Volvo a produs și modelul 262C coupe cu acoperiș din vinil și motor V6, care a reușit să înregistreze vânzări de doar câteva mii de unități.

Perioadă și vânzări: 1948-1990: 3,9 milioane

Pasiunea neîncetată pentru modelul 2CV înseamnă că multe dintre cele aproape 4 milioane de mașini utilitare Citroen sunt încă în stare bună. Conceput înainte de al Doilea Război Mondial, proiectul a fost ținut secret față de ocupanții germani ai Franței și apoi lansat în 1948.

A fost construit peste tot, de la Slough în Marea Britanie până la Montevideo, Uruguay și, bineînțeles, în Franța.

Perioadă și vânzări: 1998-prezent: peste 7,5 milioane

Pe vremuri, Skoda a fost ținta glumelor, dar lucrurile s-au schimbat radical în bine pentru firma cehă deținută de Volkswagen. Octavia rămâne cea mai populară mașină în mai multe țări europene și figurează în multe topuri ale celor mai bine vândute 10 mașini.

Perioadă și vânzări: 1998-prezent, peste 8 milioane

Este greu de imaginat peisajul rutier fără Audi A4 în prezent, dar acest model a fost lansat relativ recent în comparație cu mare său rival, BMW Seria 3. Chiar și așa, vânzările modelului A4 au crescut de la an la an, ajutate de reputația sa de mașină fiabilă, dar și de tracțiunea integrală pe majoritatea modelelor.

Perioadă și vânzări: 1983- 1994: 8,8 milioane

Având în vedere că Fiat a produs superbul model original 500 și versiunea modernă retro, este poate surprinzător să aflăm că cel mai bine vândut model mărcii italiene al său este Uno, cu forma sa colțuroasă. Totuși, nu ar trebui să subestimăm importanța acestui supermini în perioada sa de glorie, când se vindea ca pâinea caldă.

Cu toate acestea, Uno ar trebui să fie atent, deoarece modelele Panda și 500 sunt aproape în urma sa și se apropie rapid, Panda având peste 8 milioane de unități vândute, iar 500 având 7 milioane.

Perioadă și vânzări: 1998-2023: 10 milioane

Modelul 206 a readus o parte din energia care a făcut ca modelul 205 al Peugeot să aibă un astfel de succes. Designul atractiv și gama de motoare economice au fost combinate cu caroserii hatchback cu trei și cinci uși. În timp, a urmat modelul CC cu acoperiș metalic pliabil și o versiune break.

Toate s-au bucurat de popularitate și, când vânzările europene s-au încheiat odată cu apariția modelului 207 în 2006, modelul 206 a continuat să fie comercializat pe alte piețe mai puțin dezvoltate, până când producția iraniană a încetat în 2023.

Perioadă și vânzări: 1990-prezent: peste 14,5 milioane

Dacă ar fi să numim una dintre cele mai vândute mașini din istorie, Elantra ar fi probabil ignorată de toți, cu excepția celor mai înfocați fani Hyundai. O parte din succesul acestei mașini a fost faptul că a părut inofensivă, oferind în același timp un mijloc de transport ieftin și fiabil.

Acest lucru a fost apreciat în țări din întreaga lume, uneori sub denumirea de i30 sau Lantra.

Perioadă și vânzări: 1953-prezent: 15 milioane +

Mercedesul de dimensiuni medii W120 a fost, probabil, primul model din Clasa E, deși Clasa E nu a fost denumită astfel până în 1993. Dacă nu credeți că acest lucru contează, uitați-vă la Clasa C, cel mai bine vândut model Mercedes, care a înregistrat peste 11 milioane de unități vândute de la lansarea sa în 1993 – se pare că nu va mai dura mult până când va depăși modelul mai mare.

Perioadă și vânzări: 1991-prezent: peste 16,1 milioane

Peste 16 milioane de modele Clio au fost cumpărate și i-au făcut fericiți pe proprietarii lor. A fost un succes enorm pentru Renault, iar Clio este o poveste de succes la nivel mondial datorită diverselor versiuni vândute pe diferite piețe.

Această atracție la nivel mondial este cea care propulsează acest supermini în topul vânzărilor de mașini. A șasea generație a debutat chiar în septembrie 2025. Renault declară modelul Clio drept cea mai bine vândută mașină franceză din toate timpurile.

Perioadă și vânzări: 1975-prezent: 16,5 milioane +

Seria 3 a ajuns să definească fiecare epocă în care a fost vândută, de la sedanurile funky din anii 1970 până la break-urile și decapotabilele cu linii ascuțite din anii 1980 și până la modelele elegante din anii 2000. Această evoluție a fost planificată în întregime, uneori cu pași îndrăzneți înainte și ocazional cu revizuiri ușoare.

Seria 3 s-a menținut în fruntea clasei sale în ceea ce privește vânzările și atractivitatea pentru șoferi.

Perioadă și vânzări: 1957-2020: 16,8 milioane

Întotdeauna orientată către cumpărătorii de mașini de dimensiuni mari, Impala a fost un element de bază al pieței americane timp de șase decenii, ceea ce a contribuit la vânzări de peste 16 milioane. La început, Chevrolet a oferit-o cu îmbunătățiri de performanță pentru a concura cu muscle car-urile din anii 1960, în timp ce mai târziu s-a orientat mai mult către economie decât către viteză.

Obiceiurile consumatorilor s-au îndepărtat de sedanurile mari în favoarea SUV-urilor, așa că nu vă așteptați la o renaștere care să crească vânzările acestui model. Sedanul Malibu, mai mic, este încă în vânzare, dar este puțin probabil să recupereze diferența, chiar dacă se apropie de 11 milioane de unități. Pickup-ul Silverado, deși a fost introdus abia în 1998, se apropie rapid, cu peste 13 milioane de unități.

Perioadă și vânzări: 1980-2015: 18 milioane

Lada Riva – cunoscută și sub numele de VAZ 2105 și Nova – a avut o viață lungă, care a început ca Fiat 124, apărut pentru prima dată în 1966. Nevoile Războiului Rece din partea estică a Cortinei de Fier cereau o mașină ieftină și robustă, care să poată face față drumurilor proaste și combustibilului de slabă calitate, iar Riva a reușit acest lucru.

Nu vă așteptați la prea mult confort sau dinamică de conducere dacă vă veți urca vreodată la volanul unei astfel de mașini.

Perioadă și vânzări: 1966-prezent: peste 20 de milioane

Sunny ar putea fi un nume familiar pentru cei care își amintesc succesul său în Europa în anii 1990. Însă, deși în Japonia se numește în continuare Sunny, în Europa este cunoscut și sub numele de Almera și Pulsar, iar în America de Nord sub numele de Sentra.

Perioadă și vânzări: 1982-prezent: peste 20 de milioane

Numele Corsa a apărut pentru prima dată în 1982 pentru cumpărătorii din Europa continentală. În Marea Britanie, mașina era cunoscută sub numele de Nova și s-a vândut în peste jumătate de milion de exemplare între 1982 și 1993, când britanicii au adoptat numele Corsa pentru a doua generație a acestui supermini.

De atunci, vânzările au crescut și mai mult, iar modelul continuă să se afle în topul celor mai bine vândute trei mașini în multe țări din Europa. Cota de piață a Opel/Vauxhall este de aproximativ 75/25.

Perioadă și vânzări: 1972-prezent: peste 28 de milioane

Aspectul aerodinamic și elegant al actualului Honda Civic este destul de diferit de cel al modelului hatchback de bază care a dat naștere acestei dinastii cu vânzări de milioane. Cu toate acestea, Civic s-a remarcat întotdeauna prin raportul excelent calitate-preț, specificații generoase și motoare cu un consum redus de combustibil.

Modelele Type R nu se preocupă atât de mult de acest ultim aspect, dar au contribuit la construirea legendei Civic.

Perioadă și vânzări: 1974-prezent: peste 36 de milioane

Când ne gândim la cel mai bine vândut model Volkswagen, mulți vor menționa Beetle, celebra Broscuță, dar modelul Golf a depășit de mult totalul de 21,5 milioane de exemplare vândute de faimosul său strămoș. În 2013, VW a construit Golf-ul cu numărul 30 de milioane, un model 1.6 TDI BlueMotion.

Perioadă și vânzări: 1948-prezent: peste 43 de milioane

Statele Unite ale Americii de după război s-au construit pe baza seriei Ford F, care vine în toate formele, dimensiunile și variantele. Rămâne cel mai popular vehicul din SUA, depășind în mod constant vânzările de autoturisme mai economice și mai confortabile. Care este atractivitatea sa?

Construcția simplă și robustă, combinată cu un preț scăzut și loialitatea enormă a clienților care doresc, au nevoie sau pur și simplu le place ceea ce oferă acest pick-up.

Poate că și mai impresionant pentru Ford a fost faptul că s-au vândut 15 milioane de modele T (1908-1927) într-o perioadă în care mulți nu își puteau permite o mașină, nici măcar cea mai ieftină de pe piață.

Perioadă și vânzări: 1966-prezent: peste 51 de milioane

Cu o diferență foarte mare față de locul doi, Toyota Corolla este cea mai vândută mașină din lume, poziție pe care a atins-o după doar opt ani de producție, detronând Volkswagen Beetle. Așadar, Corolla este regina și rămâne cea mai populară alegere în multe țări.

O durată lungă de producție contribuie, de asemenea, la menținerea titlului, modelul fiind pe piață, sub diversele sale versiuni, de 59 de ani.