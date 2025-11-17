Piața auto accelerează puternic în România: vânzările de mașini electrice cresc cu 80%, iar modelele „electrificate” domină piața
Piața auto românească își continuă ritmul ascendent și în toamna lui 2025, iar datele publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de APIA, arată o evoluție puternic favorabilă segmentului de autoturisme noi. În luna octombrie, înmatriculările au urcat la 12.769 de unități, ceea ce înseamnă o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cea mai spectaculoasă dinamică aparține mașinilor 100% electrice, care aproape își dublează prezența în piață. În timp ce în octombrie 2024 aveau o cotă de 4,9%, acum ating 8%, adică un salt de 80%. Dacă adăugăm hibridele și plug-in hybrid, segmentul „electrificat” devine forța dominantă, ajungând la o cotă totală de 56,5% — mai mult decât vânzările de benzină și motorină la un loc.
Dacia domină în continuare piața. Logan, Sandero, Duster și Bigster – în topul preferințelor
Clasamentul producătorilor este condus detașat de Dacia, care bifează 3.439 de înmatriculări doar în octombrie. Marca românească este urmată de Toyota, cu 1.332 de unități, și Renault, cu 905 înmatriculări.
În topul modelelor se remarcă:
Dacia Logan – 1.281 unități
Dacia Sandero – 751 unități
Dacia Duster – 703 unități
Dacia Bigster – 438 unități
SUV-urile rămân clasa preferată de români: acoperă 50,8% din piață și cresc cu 11% față de anul trecut. Clasa C scade ușor, iar clasa B înregistrează un salt puternic, de aproape 40%.
Tranziția către electrificare se vede clar în cifre
Datele de piață arată cum românii se orientează tot mai mult spre propulsii alternative:
Tip propulsie
Cotă piață octombrie 2025
Evoluție față de 2024
Benzină
36%
-6,5%
Motorină
7,5%
+6,7%
Mild-hybrid
22,4%
+11,5%
Full hybrid
~19,2%
creștere consistentă
Plug-in hybrid
6,9%
+40,8%
100% electric
8%
+80%
Cu 56,5% cotă totală, toate tipurile de motorizări electrificate devin majoritare pentru prima dată în România.
Topul pe categorii – 10 luni din 2025
BEV – 100% electrice
Dacia Spring – 1.189 unități (în scădere, pe fondul absenței tichetelor Rabla)
Hyundai Kona – 565
Tesla Model 3 – 522
PHEV – plug-in hybrid
Ford Kuga – 574
Hyundai Tucson – 570
Volkswagen Tiguan – 508
Full hybrid (fără priză)
Toyota Corolla – 3.575
Dacia Duster hybrid – 2.673
Toyota Yaris Cross – 2.333
Mild hybrid
Dacia Duster – 5.347
Hyundai Tucson – 1.656
Ford Puma – 1.361
Vehicule comerciale: segmentul greu „trage” puternic piața în sus
Deși segmentul de comerciale ușoare scade ușor în octombrie (-1,8%), partea de electrice din această clasă avansează cu 7,7% în primele nouă luni, ajungând la 529 unități.
Categoria vehiculelor grele (camioane peste 16 tone și autotractoare) consemnează un avans puternic, de 30%, iar totalul vehiculelor comerciale grele și autobuzelor urcă cu 35%.
