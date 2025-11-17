Piața auto românească își continuă ritmul ascendent și în toamna lui 2025, iar datele publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de APIA, arată o evoluție puternic favorabilă segmentului de autoturisme noi. În luna octombrie, înmatriculările au urcat la 12.769 de unități, ceea ce înseamnă o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai spectaculoasă dinamică aparține mașinilor 100% electrice, care aproape își dublează prezența în piață. În timp ce în octombrie 2024 aveau o cotă de 4,9%, acum ating 8%, adică un salt de 80%. Dacă adăugăm hibridele și plug-in hybrid, segmentul „electrificat” devine forța dominantă, ajungând la o cotă totală de 56,5% — mai mult decât vânzările de benzină și motorină la un loc.

Clasamentul producătorilor este condus detașat de Dacia, care bifează 3.439 de înmatriculări doar în octombrie. Marca românească este urmată de Toyota, cu 1.332 de unități, și Renault, cu 905 înmatriculări.

În topul modelelor se remarcă:

Dacia Logan – 1.281 unități

Dacia Sandero – 751 unități

Dacia Duster – 703 unități

Dacia Bigster – 438 unități

SUV-urile rămân clasa preferată de români: acoperă 50,8% din piață și cresc cu 11% față de anul trecut. Clasa C scade ușor, iar clasa B înregistrează un salt puternic, de aproape 40%.

Datele de piață arată cum românii se orientează tot mai mult spre propulsii alternative:

Tip propulsie

Cotă piață octombrie 2025

Evoluție față de 2024

Benzină

36%

-6,5%

Motorină

7,5%

+6,7%

Mild-hybrid

22,4%

+11,5%

Full hybrid

~19,2%

creștere consistentă

Plug-in hybrid

6,9%

+40,8%

100% electric

8%

+80%

Cu 56,5% cotă totală, toate tipurile de motorizări electrificate devin majoritare pentru prima dată în România.

Topul pe categorii – 10 luni din 2025

BEV – 100% electrice

Dacia Spring – 1.189 unități (în scădere, pe fondul absenței tichetelor Rabla)

Hyundai Kona – 565

Tesla Model 3 – 522

PHEV – plug-in hybrid

Ford Kuga – 574

Hyundai Tucson – 570

Volkswagen Tiguan – 508

Full hybrid (fără priză)

Toyota Corolla – 3.575

Dacia Duster hybrid – 2.673

Toyota Yaris Cross – 2.333

Mild hybrid

Dacia Duster – 5.347

Hyundai Tucson – 1.656

Ford Puma – 1.361

Deși segmentul de comerciale ușoare scade ușor în octombrie (-1,8%), partea de electrice din această clasă avansează cu 7,7% în primele nouă luni, ajungând la 529 unități.

Categoria vehiculelor grele (camioane peste 16 tone și autotractoare) consemnează un avans puternic, de 30%, iar totalul vehiculelor comerciale grele și autobuzelor urcă cu 35%.