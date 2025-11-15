Șoferii care au permis categoria categoria B de mai puțin de doi ani vor avea voie să conducă doar mașini mai slabe ca putere. Un nou proiect de lege, susținut de Guvern, spune că mașina nu trebuie să aibă un raport putere/greutate mai mare de 0,075 kW/kg. Scopul este reducerea accidentelor grave provocate de șoferii foarte tineri și fără experiență.

Proiectul a apărut după mai multe accidente tragice, inclusiv cel provocat de Vlad Pascu în august 2023, când, fiind drogat, a produs un accident mortal lângă 2 Mai. El a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce doi tineri au murit și alți doi au fost răniți.

În primii doi ani de la obținerea permisului, șoferii vor putea depăși limita de 0,075 kW/kg doar în două situații:

Dacă în mașină se află un șofer cu permis categoria B de cel puțin 10 ani.

Dacă mașina este folosită doar pentru serviciu, în timpul programului, și există un contract de muncă care să dovedească asta.

Cei care nu respectă regulile vor primi amendă din clasa a IV-a (între 9 și 20 puncte-amendă) și li se va suspenda permisul timp de 90 de zile.

Printre mașinile populare care se încadrează în această limită și sunt considerate sigure pentru începători se numără: Dacia Logan și Sandero 1.0 SCe, Renault Clio 1.0 TCe, Volkswagen Polo 1.0 MPI și Golf 1.0 TSI, Ford Fiesta 1.1, Hyundai i20 1.2, Toyota Yaris 1.0 VVT-i, Skoda Fabia 1.0 MPI și Seat Ibiza 1.0 MPI.

Guvernul este de acord cu legea, dar cere câteva modificări ca să poată fi aplicată corect.

Executivul se întreabă de ce simpla prezență a unui șofer cu experiență în mașină ar elimina riscul pentru care a fost introdusă restricția.

La partea legată de folosirea mașinii pentru serviciu, Guvernul spune că formularea actuală nu acoperă toate situațiile. De exemplu, polițiștii nu au contract de muncă, ci raport de serviciu, iar antreprenorii își folosesc mașinile în activități economice, dar nu ar fi incluși în excepție.

Guvernul mai propune și ca șoferul să aducă o dovadă clară că are nevoie de mașină pentru muncă, nu doar o menționare a atribuțiilor.

Proiectul va fi discutat în continuare în Parlament.