Regulile sunt stricte în toate statele europene, iar românii aflați temporar în Germania se confruntă deseori cu situații mai complicate decât cei aflați în România. În Germania, dacă un șofer pierde permisul de conducere emis în această țară, trebuie să se prezinte cât mai repede la biroul de permise din zona de reședință. Legea nu acceptă excepții: oricine este verificat în trafic și nu are documentul asupra sa primește o amendă de 10 euro.

Pentru emiterea unui nou permis sunt necesare un pașaport sau o carte de identitate valabile, o fotografie recentă și o declarație pe propria răspundere referitoare la pierderea documentului. Costul unui nou permis este în jur de 72 de euro.

Până la sosirea noului document, autoritățile germane eliberează un certificat provizoriu, valabil numai pe teritoriul Germaniei. Acesta nu conține fotografie și este recunoscut doar împreună cu un act de identitate valabil, conform ADAC. Dacă permisul pierdut este găsit ulterior, titularul are obligația de a anunța biroul de permise.

În cazul în care permisul nu a fost pierdut, ci furat, cererea pentru un nou document poate fi făcută numai după depunerea unui raport oficial la o secție de poliție, iar cu documentul eliberat de autorități se poate solicita un nou permis, pentru care se plătește aproximativ 35 de euro. Emiterea poate dura până la șase săptămâni, dar în situații urgente, cum ar fi intenția de a călători în afara Germaniei, pot apărea taxe suplimentare.

Când pierderea sau furtul permisului are loc în străinătate, procedurile devin mai complexe. Evenimentul trebuie raportat imediat la poliția locală, iar procesul-verbal este necesar pentru a evita probleme la controale și pentru a preveni eventualele amenzi în timpul deplasărilor către alte state. Tranzitarea Austriei, Elveției sau Italiei fără permis poate duce la sancțiuni precum 36 de euro în Austria, 20 de franci în Elveția și minimum 86 de euro în Italia.

Situația românilor care își pierd permisul de conducere românesc în Germania depinde de locul în care au reședința. Dacă locuiesc în Germania, trebuie să solicite un nou permis acolo. Dacă domiciliul lor este în România, cererea se poate depune în țară. Direcția Generală Permise de Conducere arată că eliberarea unui duplicat este posibilă doar dacă permisul pierdut avea deja valabilitatea expirată.

Este esențial de știut că ambasadele și consulatele României nu pot elibera documente care să înlocuiască permisul de conducere. Acestea pot oferi doar adeverințe ce confirmă existența permisului și categoriile pentru care acesta a fost emis, iar pentru depunerea cererii este necesară prezentarea unui alt act de identitate în original.