În ultimele patru săptămâni, prețurile la carburanți au înregistrat creșteri semnificative în România. Potrivit datelor furnizate de Rador Radio România, litrul de benzină a urcat în medie cu 2,6%, în timp ce motorina a înregistrat o majorare aproape dublă, de aproximativ 5%.

În Capitală, prețul benzinei standard se situează între 7,55 și 7,65 lei pe litru, în timp ce litrul de motorină standard poate fi achiziționat între 7,95 și 8,04 lei. Comparativ cu alte state membre UE, România rămâne relativ accesibilă: în prezent ocupă locul 11 la nivel european în ceea ce privește prețul benzinei și locul 15 în clasamentul pentru motorină.

Creșterea mai rapidă a prețului motorinei poate avea impact direct asupra transportului rutier și costurilor pentru transportatori, ceea ce ar putea influența, pe termen mediu, prețurile bunurilor și serviciilor.

La mijlocul lunii noiembrie 2025, prețul mediu al benzinei Euro 95 în Uniunea Europeană este în jur de 1,62 euro pe litru, însă variațiile între state sunt evidente. Cele mai scumpe carburanți se găsesc în țările nordice și vest-europene, unde impozitele ridicate contribuie la costuri mai mari la pompă. De exemplu, în Olanda litrul de benzină ajunge până la 2,42 euro, iar în Danemarca și Islanda prețurile depășesc 2 euro. În schimb, în statele est-europene precum Bulgaria și Polonia, litrul de benzină se situează între 1,20 și 1,40 euro.

Și în cazul motorinei se observă diferențe importante. În unele țări, precum Germania, motorina este mai ieftină decât benzina, în timp ce în Regatul Unit costul acesteia depășește 1,60 euro pe litru. Bulgaria și Malta rămân printre statele cu cele mai accesibile prețuri la motorină, sub 1,25 euro pe litru.

Principala explicație a acestor discrepanțe o reprezintă politica fiscală națională. În timp ce toate țările europene cumpără petrol de pe aceleași piețe internaționale, nivelul taxelor și eventualele subvenții determină diferențele de preț la pompă. Astfel, cetățenii din nordul și vestul Europei plătesc mai mult pentru combustibil, iar cei din Est sau din zonele mediteraneene beneficiază de costuri mai reduse.