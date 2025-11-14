Anul 2026 se anunță unul în care regulile pentru șoferii europeni vor fi rescrise în profunzime. Uniunea Europeană pregătește o schimbare amplă a cadrului legislativ din domeniul auto, trecând de la concentrarea exclusivă pe emisiile motoarelor la o abordare mult mai complexă, care include praful generat de frâne, particulele rezultate din uzura anvelopelor și performanța bateriilor mașinilor electrice pe termen lung.

În paralel, costurile de utilizare a mașinii vor crește: carburanții vor fi mai scumpi din cauza etapelor noi ale taxei pe CO₂, iar modelele noi riscă să ajungă mai costisitoare pentru cumpărători.

De la finalul lunii noiembrie 2026, intră în vigoare standardul Euro 7, considerat cel mai ambițios set de reguli privind emisiile auto. Pe lângă limite mai restrictive pentru poluanții tradiționali, noua normă aduce și monitorizarea unor particule ultrafine, inclusiv a celor invizibile cu ochiul liber, mai mici de 10 nanometri.

Reglementările impun și o durată minimă în care sistemele antipoluare trebuie să funcționeze eficient – până la 160.000 de kilometri sau opt ani. Această cerință va însemna evaluări mai riguroase la inspecțiile tehnice și costuri mai mari pentru întreținerea mașinilor cu vârstă mai mare.

În ceea ce privește mașinile electrice, legislația introduce pentru prima dată un standard legat de rezistența bateriei în timp. Aceasta trebuie să păstreze aproximativ 80% din capacitate după 100.000 de kilometri ori cinci ani de utilizare și aproximativ 72% după 160.000 de kilometri sau opt ani.

Producătorii vor fi obligați să investească în tehnologii mai durabile, ceea ce ar putea fi resimțit în prețurile viitoarelor modele electrice, chiar dacă măsura aduce mai multă predictibilitate pentru cumpărători.

Pentru prima oară, legislația europeană începe să trateze praful de frână și uzura anvelopelor ca surse reale de poluare. Din 2026, mașinile electrice nu vor putea depăși 3 mg de particule pe kilometru, iar cele clasice 7 mg/km, urmând ca valorile să fie armonizate la nivelul întregii Uniuni Europene până în 2035.

Pentru anvelope, cadrul de testare este stabilit, însă limitele exacte vor fi introduse ulterior. Miza este reducerea microparticulelor de cauciuc care ajung în aer, sol și ape.

În 2026, Germania și alte state membre trec la un nou mecanism de licitație pentru certificatele de emisii CO₂. Această modificare va urca prețul carbonului într-un interval estimat între 55 și 65 de euro pe tonă, cu un plafon maxim de 68 de euro.

Tradus în costuri la pompă, șoferii ar putea plăti în jur de 3 cenți în plus pentru fiecare litru de motorină și aproape 2,8 cenți pentru benzină, dacă se atinge nivelul superior al intervalului. Creșterile sunt considerate inevitabile, în condițiile în care taxele și costurile de producție continuă să crească.

Compensații pentru navetiști și avantaje fiscale pentru vehiculele electrice premium

Pentru a atenua impactul scumpirilor, Germania va majora deducerea pentru navetiști la 38 de cenți pe kilometru, aplicabilă de la primul kilometru parcurs.

În paralel, proprietarii de vehicule electrice de până la 100.000 de euro vor continua să beneficieze de stimulente fiscale din a doua jumătate a anului 2025 — un plafon care favorizează modelele premium.

Tot din 2026, asigurările auto din Germania vor fi recalculate pe baza noilor clase de risc și a statisticilor de accidente din fiecare regiune. Aproximativ 5,9 milioane de șoferi vor plăti polițe mai scumpe, în timp ce 4,5 milioane vor beneficia de reduceri.

Mutarea într-o altă localitate sau regiune poate însemna schimbarea automată a clasei de risc și, implicit, a tarifului de asigurare.