În România, termenul „tuning” este adesea asociat cu mașini spectaculoase, dotate cu jante uriașe, spoilere agresive și motoare zgomotoase. În realitate, tuningul auto înseamnă mult mai mult decât simple modificări estetice – el cuprinde orice intervenție asupra vehiculului care îl diferențiază de specificațiile stabilite de producător.

Chiar și o schimbare aparent minoră, precum montarea unor jante aftermarket sau a unei bare de protecție diferite, intră în această categorie.

Pentru mulți pasionați, tuningul este o formă de expresie personală și o modalitate de a-și optimiza mașina în funcție de nevoi.

Însă, în România, procesul de personalizare a autovehiculelor este adesea împiedicat de un cadru legislativ complicat și de interpretări neunitare ale regulilor impuse de Registrul Auto Român (RAR) și Poliția Rutieră. Situația creează frustrări în rândul șoferilor care investesc sume considerabile în modificări sigure și legale, dar riscă totuși sancțiuni pentru detalii administrative.

Motivațiile variază de la performanță la estetică, confort sau siguranță.

Mulți șoferi își doresc o mașină mai puternică, mai agilă și mai eficientă. Printre cele mai populare intervenții se numără chip tuningul, care presupune modificarea softului unității de control electronic (ECU) pentru recalibrarea parametrilor motorului.

Această ajustare poate aduce o creștere a puterii motorului cu până la 30%, o îmbunătățire vizibilă a cuplului, un consum redus de combustibil și un răspuns mai prompt la accelerație. Alte modificări frecvente includ montarea de sisteme de admisie și evacuare sport, suspensii reglabile sau frâne de performanță, preferate mai ales de participanții la competiții auto.

Vehiculul devine o extensie a personalității proprietarului. De la jante speciale și spoilere până la colantări integrale și lumini LED, opțiunile de personalizare sunt aproape nelimitate. O mașină cu design personalizat atrage priviri și se distinge clar de modelele standard.

În România există comunități extinse de pasionați care organizează car meet-uri și expoziții dedicate tuningului estetic, unde creativitatea este regula de bază.

Șoferii care petrec multe ore zilnic la volan investesc frecvent în interiorul mașinii. Printre cele mai populare modificări se numără înlocuirea scaunelor cu modele ergonomice, tapițerii premium, sisteme multimedia cu ecran tactil, camere de marșarier și sisteme audio de înaltă fidelitate.

Astfel, tuningul nu mai este doar despre putere sau imagine, ci și despre confortul cotidian și experiența de condus.

O altă categorie de modificări vizează sporirea siguranței. Farurile cu LED adaptiv, sistemele de frânare performante, senzorii de coliziune și camerele video contribuie la reducerea riscului de accidente.

Pentru șoferii care circulă frecvent pe drumuri forestiere sau accidentate, montarea unor scuturi metalice sau a unor bare suplimentare de protecție devine o măsură de precauție necesară.

Conform datelor Registrului Auto Român, peste 35% dintre vehiculele controlate în trafic prezintă diverse forme de modificări neomologate — de la folii pe geamuri și evacuări sport până la modificări ale motorului.

În esență, orice intervenție care afectează performanța, siguranța sau emisiile vehiculului trebuie omologată la RAR. Însă regulile nu sunt întotdeauna ușor de înțeles.

înlocuirea sistemului audio cu unul aftermarket, dacă nu interferează cu echipamentele originale;

montarea huselor sau covorașelor;

schimbarea jantelor cu unele de dimensiune identică;

aplicarea autocolantelor care nu acoperă elemente de siguranță;

înlocuirea farurilor cu modele omologate pentru același tip de vehicul.

schimbarea motorului sau intervențiile asupra acestuia;

modificarea suspensiilor, inclusiv coborârea mașinii;

montarea unor jante de dimensiuni diferite;

instalarea unui sistem de evacuare sport;

aplicarea foliilor, indiferent dacă sunt sau nu certificate;

adăugarea de elemente care schimbă dimensiunile exterioare ale caroseriei, cum ar fi barele masive din oțel sau kiturile de parașoc.

RAR poate refuza omologarea anumitor modificări, chiar dacă proprietarul prezintă documentația completă. Intervențiile considerate excesive — cum ar fi coborârea extremă a suspensiei, modificările structurale ale caroseriei sau evacuările care depășesc limita legală de zgomot — sunt respinse din start.

Dificultatea obținerii omologării depinde de natura modificării. În cazul jantelor aftermarket, procesul este relativ simplu: o programare online la RAR, verificarea tehnică, plata taxelor și actualizarea certificatului de înmatriculare.

În schimb, modificările complexe — precum instalarea unui turbo kit sau modificarea motorului — presupun un proces laborios, care include:

prezentarea documentației tehnice pentru fiecare componentă utilizată; demonstrarea compatibilității cu normele de poluare; efectuarea testelor de emisii și performanță; verificări ale sistemelor de siguranță; testarea stabilității și comportamentului dinamic; înscrierea noilor caracteristici în documentele oficiale ale vehiculului.

Acest proces poate dura ceva timp și necesită costuri suplimentare, ceea ce îi descurajează pe mulți pasionați. În lipsa unei proceduri simplificate, unii aleg să circule fără omologare, riscând sancțiuni.

Poliția Rutieră are dreptul de a verifica în trafic legalitatea modificărilor aduse vehiculelor. Dacă acestea nu sunt menționate în cartea de identitate a vehiculului (CIV), consecințele pot fi severe:

Amenzi contravenționale: de la 870 lei la 2.900 lei pentru abateri minore.

Reținerea certificatului de înmatriculare: se oferă o dovadă temporară, valabilă 15-30 de zile, pentru remedierea situației.

Anularea ITP-ului: o mașină cu modificări neomologate nu poate trece inspecția tehnică periodică, ceea ce implică suspendarea dreptului de circulație.

Cazuri extreme: pentru modificări ce afectează grav siguranța rutieră, pot fi aplicate măsuri drastice – inclusiv confiscarea vehiculului sau dosar penal.

În plus, o mașină modificată fără omologare poate avea probleme și la asigurarea RCA sau CASCO. În caz de accident, compania de asigurări poate refuza despăgubirea dacă modificările neautorizate au contribuit la producerea evenimentului.

În alte țări, precum Germania sau Marea Britanie, tuningul este reglementat prin organisme specializate (TÜV sau DVSA), care oferă omologări parțiale pentru piese certificate, simplificând procedura pentru utilizatori. În România, însă, lipsa unei infrastructuri similare și birocrația fac ca mulți pasionați să renunțe la legalizarea modificărilor.