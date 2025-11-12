Amenzile aplicate pot depăși 4.000 de lei, iar polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al mașinilor care nu respectă cerințele legale privind anvelopele de iarnă.

Blocajele de trafic apar frecvent în județul Brașov, mai ales pe sectoare de drum cu circulație intensă și condiții meteo dificile. Cele mai afectate rute sunt DN1 între Brașov și Predeal și DN1 A între Săcele și Cheia, unde ninsorile abundente duc adesea la oprirea traficului. Vehiculele de mare tonaj, care circulă fără anvelope de iarnă, sunt principala cauză a acestor blocaje.

Măsurile autorităților se concentrează în special asupra șoferilor care conduc mașini cu greutatea mai mare de 3,5 tone. Poliția Rutieră și Direcția Generală de Drumuri și Poduri avertizează că verificările vor fi stricte, iar sancțiunile aplicate au scopul de a proteja siguranța participanților la trafic și de a preveni accidentele sau blocajele pe drumurile județului Brașov.

Amintim că România a implementat un sistem național de supraveghere rutieră, care a intrat inițial în funcțiune pe DN1, pe autostrăzi și pe principalele bulevarde din București, inclusiv Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu. Începând de vineri, ora 14:00, sistemul se va extinde pe toate drumurile expres (DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6) și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, completând astfel rețeaua de monitorizare la nivel național.

Proiectul face parte din Supravegherea Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Centrul de Informatică Rutieră. Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică gestionată de Direcția Rutieră, având capabilități multiple, precum identificarea automată a numerelor de înmatriculare (ANPR), verificarea RCA, ITP și rovinietei în timp real, detectarea vitezei instantanee și medii între puncte, precum și semnalarea vehiculelor suspecte sau căutate în dosare penale. Sistemul este compatibil și cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic, optimizează semaforizarea și identifică congestiile.

Scopul oficial, conform Ministerului Transporturilor, este reducerea accidentelor rutiere și creșterea disciplinei în trafic. Surse din sistem afirmă însă că proiectul permite și control fiscal, deoarece datele colectate pot fi corelate cu cele din sistemele RO e-Transport și RO e-Factura. Astfel, un camion care apare pe camere fără înregistrare în e-Transport poate fi semnalat automat inspectorilor ANAF.

Rețeaua numără peste 10.000 de camere fixe și mobile, iar datele sunt centralizate în 24 de centre regionale de comandă. Aceste centre sunt echipate cu sisteme AI capabile să recunoască depășiri ilegale, treceri pe roșu, opriri neregulamentare, folosirea benzii de urgență, lipsa centurii de siguranță sau utilizarea telefonului la volan. Rezultatele sunt transmise automat polițiștilor rutieri, care pot genera procese-verbale electronice fără intervenție umană.