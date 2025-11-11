Dimensiunile anvelopelor de pe eticheta cu presiunile recomandate de producător se potrivesc și pentru alte variante ale aceluiași tip de vehicul.

De aceea, ele nu pot fi trecute automat în certificatul de înmatriculare (CIV). Dacă vrei să vezi dacă se pot înscrie și alte dimensiuni de anvelope în CIV, trebuie să mergi la o reprezentanță RAR, unde vehiculul va fi verificat.

RAR înscrie în certificatul de înmatriculare (CIV) doar dimensiunile de anvelope aprobate în dosarul de omologare CE pentru versiunea vehiculului, la care emisiile de CO2 sunt cele declarate.

Dacă vrei să treci în CIV alte dimensiuni aprobate pentru o altă versiune a aceluiași model, vehiculul trebuie reomologat.

Dacă vrei să folosești dimensiuni de anvelope care nu sunt în documentele de omologare, vehiculul trebuie reomologat și va trebui să treacă teste la Laboratorul RAR din București.

Verificarea tuturor acestor lucruri se face la o reprezentanță RAR, după identificarea vehiculului.

Poți folosi anvelope de iarnă cu indice de viteză mai mic decât cel din cartea de identitate (CIV), dar nu mai mic decât Q (maxim 160 km/h).

Dacă faci asta, trebuie să pui în interiorul mașinii, într-un loc vizibil pentru șofer, o etichetă care arată viteza maximă permisă cu aceste anvelope.

Astfel, poți avea anvelope de iarnă cu indici de viteză diferiți de cei de vară, fără să modifici CIV, respectând regulile de mai sus, potrivit Registrului Auto Român (RAR).

Dacă vrei să treci în cartea de identitate (CIV) alte dimensiuni de anvelope sau jante care sunt aprobate pentru modelul tău, trebuie să duci mașina la o reprezentanță RAR. Acolo vehiculul va fi verificat în baza de date.

Dacă se confirmă că dimensiunea este aprobată, aceasta va fi adăugată în CIV, la rubrica „Mențiuni”.

Dacă vrei să folosești anvelope sau jante care nu sunt aprobate pentru modelul tău, vehiculul trebuie reomologat. Reomologarea include cel puțin verificarea frânelor și etalonarea vitezometrului, iar, dacă laboratorul consideră necesar, și teste pentru stabilitate și nivel de zgomot.

Reomologarea se acordă doar dacă toate testele arată că mașina respectă condițiile tehnice cerute.