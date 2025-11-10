Potrivit caietului de sarcini, contractul presupune realizarea unor planuri digitale și tipărite pentru amenajări peisagistice, descrieri foto ale zonelor vizate, verificarea sistemelor de irigații și propuneri de vegetație adaptată condițiilor climatice actuale.

Achiziția nu vizează cumpărarea propriu-zisă a arborilor sau plantarea lor, ci doar documentația tehnică necesară.

Instituția invocă, în justificarea procedurii, faptul că „între 1 și 4% din vegetația parcurilor este necorespunzătoare, iar peste jumătate dintre arborii existenți sunt ajunși la maturitate, respectiv bătrâni și foarte bătrâni”.

În acest context, ALPAB susține că refacerea fondului vegetal este esențială pentru „creșterea calității zonelor verzi, reducerea poluării aerului și îmbunătățirea calității vieții”.

Documentația menționează că peisagiștii trebuie să finalizeze planurile în cel mult cinci zile lucrătoare de la emiterea comenzilor, ceea ce indică un termen scurt pentru o lucrare de evaluare complexă.

Achiziția este fundamentată pe informații din Registrul Spațiilor Verzi al Primăriei Capitalei – document sancționat anterior de Garda de Mediu pentru lipsă de conformitate.

Registrul, lansat în urmă cu peste un deceniu, nu a mai fost actualizat, iar numeroase zone verzi lipsesc din evidențe.

Investigații jurnalistice anterioare au arătat discrepanțe majore între realitatea din teren și datele din registru.

De exemplu, Buletin de București a semnalat că mai mulți arbori din zona Universitate, menționați în Registru, nu mai există, iar alții, din zona Guvernului, nu sunt deloc înregistrați.

Un Registru Verde funcțional ar trebui să asigure trasabilitatea arborilor — de la data plantării până la tratamentele aplicate și intervențiile realizate de autorități.

Deși toate localitățile sunt obligate prin lege să aibă un cadastru verde, Bucureștiul nu dispune în prezent de unul actualizat. În martie, PMB a scos la licitație un contract de 19 milioane de lei pentru refacerea Registrului Verde, dar procedura a fost anulată ulterior.

Serviciile de planificare au fost atribuite companiei Garden Center Grup SRL, una dintre cele mai active firme din domeniul spațiilor verzi și o prezență constantă în anchete privind contracte publice.

La începutul anului, publicația Snoop a relatat că generalul Cătălin Zisu este acuzat de DNA că ar fi acordat ilegal un contract companiei Garden Center Grup pentru extinderea Cimitirului Ghencea Militar.

Totodată, Ion Olteanu, fondatorul și administratorul grupului, este inculpat într-un dosar DNA privind presupuse plăți fictive efectuate pentru aceleași lucrări, potrivit Libertatea.

Garden Center Grup a mai apărut și în dosare anterioare, inclusiv într-o anchetă din 2015 privind plăți nelegale către primari din Miercurea Ciuc – caz finalizat cu achitări.

Olteanu controlează și alte companii implicate în contracte publice similare: Ro-Verde Landscaping, Eco Horticultura, Agromad Crops și Eco Plant Import Export, multe dintre ele având asociați comuni sau membri ai familiei.

Conform presei, rețeaua de firme este coordonată împreună cu Iuliana Madlen Lazăr, fosta consilieră prezidențială a lui Ion Iliescu și partenera de viață a lui Olteanu.