Conform documentului, persoanele fizice care taie arbori fără aviz riscă amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, iar firmele pot primi sancțiuni între 5.000 și 10.000 de lei. Pe lângă sancțiune, cei care defrișează ilegal vor fi obligați să replanteze copaci – șase exemplare în cazul persoanelor fizice și zece în cazul companiilor.

Noua hotărâre introduce și „replantarea compensatorie”, care impune ca arborii tăiați fără autorizație să fie înlocuiți cu alții de dimensiuni minime stabilite prin regulament, astfel încât vegetația urbană să fie refăcută rapid.

Reprezentanții Direcției de Mediu din Primăria Capitalei au explicat că măsurile au scopul de a responsabiliza proprietarii de terenuri și dezvoltatorii, dar și de a descuraja defrișările abuzive.

„Este o măsură necesară pentru a descuraja defrișările neautorizate și a responsabiliza proprietarii de terenuri, dezvoltatorii și firmele care lucrează în proximitatea spațiilor verzi”, au transmis reprezentanții Direcției de Mediu din Primăria Capitalei.

Pentru a simplifica întreținerea curentă a spațiilor verzi, actul normativ permite efectuarea lucrărilor minore fără aviz, cum ar fi toaletarea arbuștilor, tunderea trandafirilor sau îndepărtarea ramurilor care ating clădirile. Administratorii trebuie totuși să trimită Direcției de Mediu, în termen de cinci zile, fotografii și coordonatele GPS ale intervenției.

Această notificare are rolul de a reduce birocrația, dar și de a păstra o evidență clară a lucrărilor efectuate pentru a preveni abuzurile sub pretextul întreținerii.

Hotărârea prevede că speciile invazive pot fi eliminate fără aviz dacă trunchiul are o circumferință mai mică de 10 centimetri, cu condiția ca acțiunea să fie documentată.

În cazul arborilor mai mari sau amplasați în zone protejate, este necesar avizul Direcției de Mediu.

Documentul stabilește și alte abateri care pot fi sancționate, precum distrugerea gazonului sau a plantelor ornamentale, aruncarea deșeurilor, spălarea mașinilor pe spațiul verde ori pescuitul neautorizat în lacurile din parcuri. Pentru aceste fapte, amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei.

O noutate este instituirea avizului general anual, emis de Direcția de Mediu până la 1 noiembrie, care permite efectuarea lucrărilor de întreținere între lunile noiembrie și martie, fără alte aprobări suplimentare.

Direcția va trebui, de asemenea, să actualizeze la fiecare cinci ani lista speciilor invazive și a celor recomandate pentru plantare, precum și să elaboreze un ghid pentru identificarea bolilor arborilor.

Reprezentanții Primăriei au precizat că noile reguli „aduc echilibru între protecție și întreținere”, vizând un management mai eficient al spațiilor verzi.

„Regulile noi aduc echilibru între protecție și întreținere. Penalizăm ferm abuzurile, dar reducem birocrația pentru lucrările de îngrijire necesare”, au transmis aceștia.

Hotărârea CGMB nr. 458/2025 va fi publicată în Monitorul Oficial al Municipiului București și va intra în vigoare la zece zile după adoptare.