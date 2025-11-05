Viceprimarul Daniel Călin a subliniat că este vorba exclusiv despre spațiile verzi, nu despre trotuare sau drumuri, iar această măsură ar trebui să ducă la o implicare mai mare a comunității în menținerea unui mediu curat și plăcut.

Deși există o hotărâre locală care prevede clar obligația asociațiilor de proprietari de a întreține până la 10 metri de spațiu verde din jurul imobilului, aceasta nu este respectată.

În prezent, deși legea impune această responsabilitate, primăria este cea care continuă să efectueze lucrările de curățenie și întreținere.

„Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia spațiul din fața blocului, iar persoanele fizice care au în fața lor un spațiu verde să-l întrețină. Este vorba doar de spații verzi, nu de trotuare sau drumuri. Teoretic, asociațiile sunt obligate să întrețină spațiul verde, dar asta nu se întâmplă. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările”, a declarat Daniel Călin, viceprimarul Reșiței.

Pentru a schimba această situație, viceprimarul Reșiței propune încheierea unor acorduri de parteneriat între Primărie și asociațiile de proprietari. Acestea ar oficializa obligațiile legale și ar oferi un cadru clar pentru colaborare, încurajând în același timp implicarea civică și asumarea răspunderii de către cetățeni.

În momentul de față, doar o asociație de proprietari și o persoană fizică au încheiat astfel de parteneriate cu Primăria Reșița. Autoritățile speră însă ca numărul acestora să crească semnificativ, considerând că implicarea comunității în îngrijirea spațiilor verzi va contribui nu doar la un oraș mai curat, ci și la consolidarea spiritului civic.

Viceprimarul Daniel Călin consideră că asumarea acestor responsabilități de către cetățeni ar reduce povara asupra administrației locale și ar consolida legăturile comunitare. În viziunea sa, fiecare asociație de proprietari ar trebui să își asume întreținerea spațiilor verzi de care beneficiază, pentru că rezultatul final, un mediu curat și îngrijit, aduce confort și valoare întregului cartier.