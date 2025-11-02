Astfel, persoanele care plănuiesc să se stabilească în Spania împreună cu animalele lor trebuie să cunoască foarte bine cadrul legal actual și posibilele limitări.

În anul 2025, legea spaniolă conferă în continuare proprietarilor de locuințe dreptul de a impune restricții privind animalele. Dacă într-un contract de închiriere este prevăzută o clauză care interzice explicit animalele, proprietarul are dreptul legal de a o respecta și, în caz de încălcare, poate iniția proceduri pentru rezilierea contractului, conform Majorca Daily Bulletin.

Această regulă diferă de prevederile Legii Proprietății Orizontale, care împiedică asociațiile de proprietari să interzică animalele în apartamente. Astfel, un proprietar individual poate decide prin contract dacă acceptă sau nu animale, însă vecinii ori comunitatea de locatari nu pot interzice prezența lor.

În situația în care contractul de închiriere nu menționează nimic despre animale, nu există o interdicție legală explicită. Cu toate acestea, este recomandat ca proprietarul să fie informat pentru a evita eventuale conflicte. Jurisprudența actuală sugerează că, în lipsa unei clauze de interzicere, chiriașii pot deține animale de companie, cu condiția ca acestea să nu provoace daune sau disconfort vecinilor.

Totuși, chiriașii sunt responsabili pentru orice pagubă cauzată de animalele lor. În 2024, Colegiul Administratorilor de Proprietăți din Spania a înregistrat peste 3.500 de reclamații legate de daune provocate de animale în locuințe închiriate, în creștere cu 12% față de anul precedent.

Pentru a reduce tensiunile dintre chiriași și proprietari, au fost dezvoltate diverse soluții care să asigure echilibrul între dreptul la proprietate și bunăstarea animalelor. Printre acestea se numără depozitul suplimentar pentru animale, o garanție adițională la depozitul standard, care acoperă eventualele daune cauzate de animal. Potrivit unui studiu al portalului Idealista, aproximativ 35% dintre proprietarii spanioli ar accepta animalele dacă ar exista astfel de garanții.

Anexele la contract reprezintă o altă soluție. Prin acestea se stabilesc clar responsabilitățile chiriașului în legătură cu animalul de companie. Asigurările specifice, care acoperă pagubele provocate de animale în locuință, reprezintă o altă soluție.

De asemenea, contractele pot fi negociate astfel încât să permită prezența animalelor în anumite condiții. Conform datelor Asociației Proprietarilor de Locuințe de Închiriat, în 2024, aproximativ 22% dintre contractele de închiriere au inclus clauze negociate privind animalele, specificând limite legate de număr, mărime sau tipul acestora.

Deși în prezent nu există o obligație legală pentru proprietari de a accepta animale, grupurile de protecție a animalelor și asociațiile de chiriași militează pentru o legislație mai favorabilă. În februarie 2025 a fost depusă în Congres o propunere legislativă care ar putea limita dreptul proprietarilor de a interzice complet animalele, cerând o justificare obiectivă precum dimensiunea locuinței sau caracteristicile animalului. Un sondaj realizat în martie 2025 arată că 68% dintre spanioli ar sprijini o astfel de măsură.

În paralel, unele comunități autonome au început să aplice inițiative proprii. Catalonia a adoptat un ghid de bune practici menit să promoveze înțelegeri între chiriași și proprietari, încurajând adaptarea locuințelor și coexistența responsabilă cu animalele.