Accidentele rutiere în UE au cauzat aproape 20.000 de decese anul trecut, iar blocul comunitar își propune să reducă semnificativ această cifră până în 2050. Obiectivul „Vision Zero” urmărește eliminarea completă a deceselor și rănirilor grave pe drumuri până la mijlocul secolului.

Potrivit țintelor stabilite în 2018, numărul de decese rutiere trebuie redus la jumătate până în 2030 comparativ cu 2019, dar UE încă nu a atins acest obiectiv. În 2024, au fost înregistrate 19.940 de decese, marcând o scădere de 2% față de 2023 și de 12% față de 2019.

Cele mai sigure drumuri sunt în Suedia (20 decese la milion de locuitori), Malta (21/milion) și Danemarca (24/milion), în timp ce România (78/milion) și Bulgaria (74/milion) au cele mai mari rate de mortalitate. Germania, cu 33 de decese la milion, este sub media UE de 45. Polonia a înregistrat cea mai mare scădere a deceselor de la 77/milion în 2019 la 52/milion în 2024, reprezentând un declin de 35%.

Slovenia a raportat 68 de decese în 2024 (32/milion), însă accidentele cu răni grave au crescut cu 11%, afectând 953 de persoane, iar obiectivul național pentru 2030 este de maximum 50 de decese și 400 de răniți grav. În Spania, rata este de 37 decese/milion, iar distragerea atenției, în special folosirea telefonului mobil, este responsabilă pentru 30% din accidente. În Portugalia, rata este de 58 decese/milion, iar țara a implementat reguli de revalidare periodică a permisului pentru șoferii mai în vârstă și reguli speciale pentru mopede și vehicule agricole.

🚗What will change for drivers under new EU driving license rules? MEP Jutta Paulus sat down with the enr in Strasbourg to explain what will change for experienced and new drivers alike. Read #enr_eu‘s Key Story and watch our latest Question Corner👇https://t.co/FpMYs0lTxA pic.twitter.com/9PiTkc8C8v — European Newsroom (enr) (@enr_newsroom) October 24, 2025

Noile reguli stabilesc condiții mai stricte pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere, promovează schimbul de informații între statele membre despre șoferii cu abateri grave și încurajează adoptarea permiselor digitale. Infracțiuni serioase, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau viteza extremă, vor putea conduce la interdicții transfrontaliere, în timp ce vacanțierii care primesc amenzi minore pentru necunoașterea regulilor locale vor fi exceptați.

Pentru a combate lipsa de șoferi calificați în sectorul transporturilor, vârsta minimă pentru permisul de camion va fi redusă de la 21 la 18 ani, iar pentru cel de autobuz de la 24 la 21 de ani. Valabilitatea maximă a permiselor auto și moto va fi de 15 ani, reducându-se la 10 ani în statele unde permisul servește și ca act de identitate.

Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de doi ani cu reguli și sancțiuni mai stricte. Acțiunea de conducere însoțită va fi extinsă în UE, iar în țări precum Suedia se vor introduce permise noi B1 care înlocuiesc tractorul A, permițând deplasarea până la 45 km/h. În Olanda, siguranța bicicliștilor va fi prioritară, cu posibilitatea impunerii unor limite de viteză și mutarea bicicletelor electrice cargo de pe pistele de biciclete pe șosele. De asemenea, copiii până la 18 ani vor avea obligatoriu cască la bicicletele electrice.

Reforma accelerează adoptarea permisului digital, dar cetățenii vor putea solicita și documentul fizic. În Germania, digitalizarea permisului întâmpină probleme din cauza diverselor sisteme software, iar disponibilitatea națională este estimată pentru sfârșitul lui 2026. Bulgaria este pregătită să introducă permisele digitale, Ministerul e-Guvernării având deja un sistem în dezvoltare.

Noile reguli vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, statele membre, inclusiv România, având trei ani pentru a le transpune în legislația internă și un an pentru implementarea practică.