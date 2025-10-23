Se poate semna online o petiţie la nivel naţional pentru schimbarea legilor privind protecţia animalelor. Platforma este destinată celor care vor o Românie mai bună, mai atentă şi mai responsabilă faţă de animale. Această iniţiativă vizează interzicerea uciderii câinilor sănătoşi, recunoaşterea legală a animalelor ca fiinţe, nu obiecte, şi intervenţia rapidă a Poliţiei fără mandat în cazuri grave de cruzime faţă de animale.

Deputatul Andrei Baciu, jurnalista Ioana Cosma şi Hilde Tudora, director al Direcţiei pentru Protecţia Animalelor din Consiliul Judeţean Ilfov, au anunţat lansarea oficială a platformei www.respectpentruanimale.ro. Aceasta este un loc pentru cei care vor o Românie mai bună şi mai grijulie cu animalele. Pe site, oamenii pot semna petiţia care va sta la baza unor schimbări importante în legile pentru protecţia animalelor din România.

Deputatul Andrei Baciu dă asigurări că sunt măsuri clare, precum interzicerea uciderii câinilor sănătoşi şi recunoaşterea animalelor ca fiinţe cu drepturi şi libertăţi. El a mai spus că au nevoie de semnături ca să arate Parlamentului că nu sunt doar câţiva oameni, ci o comunitate mare de iubitori de animale şi că într-o societate civilizată animalele trebuie protejate prin lege.

„Pe site, oricine poate consulta proiectele de lege la care am lucrat până acum. Sunt măsuri clare, precum interzicerea eutanasiei câinilor sănătoşi sau recunoaşterea animalelor ca fiinţe, cu drepturi şi libertăţi. Avem nevoie de semnături pentru că vrem să demonstrăm în Parlament că nu suntem o mână de oameni. Comunitatea iubitorilor de animale este mare. Iar într-o societate civilizată, animalele sunt protejate de legi”, afirmă Baciu.

Jurnalista Ioana Cosma îşi doreşte să trăiască într-o ţară în care primarii rezolvă problema câinilor fără stăpân prin metode umane şi eficiente. Aceasta a încurajat oamenii să semneze petiţia, menţionând că durează doar 30 de secunde.

„Vreau să trăiesc într-o ţară în care animalele nu sunt bătute şi ucise. Vreau să trăiesc într-o ţară formată din oameni buni. Vă invit cu tot sufletul să semnaţi petiţia – durează doar 30 de secunde”, declară Cosma.

Directorul Protecţiei Animalelor din cadrul CJ Ilfov, Hilde Tudora, a făcut apel la medicii veterinari să sprijine iniţiativa şi să le vorbească oamenilor despre ea. Ea a precizat că nu este vorba de un moft, ci de o nevoie reală, pentru că problemele dintre oameni şi animale în România sunt gestionate fie într-un mod crud, fie deloc.

„Nu e un moft, e o necesitate. Realitatea din România e una singură şi nu trebuie ignorată: problemele om–animal sunt gestionate fie barbar, fie deloc”, precizează Tudora.

Iniţiatorii proiectului de lege au explicat că acesta vizează interzicerea uciderii câinilor sănătoşi, recunoaşterea legală a animalelor ca fiinţe, nu ca obiecte, şi permiterea intervenţiei rapide a poliţiei fără mandat în cazuri grave de violenţă sau cruzime faţă de animale.

Ei au mai spus că prin această campanie îşi propun să promoveze o nouă cultură a respectului faţă de animale, bazată pe educaţie, compasiune şi responsabilitate socială.