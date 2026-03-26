Amenzile pentru astfel de fapte pot ajunge până la 2.000 de lei pentru fiecare abatere, iar situația a fost confirmată de cazurile înregistrate în această perioadă. Cele cinci sancțiuni au fost aplicate pe străzile Zidari, Anul 1848, în două locații diferite, precum și pe străzile Pielari și Plopilor.

„Abandonarea ilegală a crengilor provenite din toaletarea arborilor, precum și a altor resturi vegetale pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, arderea resturilor vegetale este strict interzisă și atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale. Cetățenii au posibilitatea de a preda deșeurile vegetale provenite de pe proprietăți private operatorului de salubritate, contra cost”, a transmis Poliția Locală Ploiești.

Locuitorii au la dispoziție alternativa de a preda deșeurile vegetale provenite din gospodării operatorului de salubritate, contra cost. În schimb, abandonarea acestora pe străzi sau pe spații verzi este sancționată de Poliția Locală cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei, conform prevederilor H.C.L. nr. 676/2024 privind Regulamentul serviciului de salubrizare din municipiu.

Autoritățile atrag atenția că respectarea acestor reguli este esențială pentru menținerea curățeniei și protejarea mediului în oraș.

Poliția Locală Ploiești desfășoară zilnic acțiuni de monitorizare a domeniului public și a terenurilor virane, cu scopul de a preveni și sancționa abandonul ilegal de deșeuri vegetale.