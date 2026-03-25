Studiul realizat la comanda Primăriei Sectorului 1 arată că nivelul costurilor depinde de modul în care ar fi gestionate serviciile de salubrizare. În varianta în care acestea ar fi delegate unui operator privat, costul estimat ajunge la aproximativ 69,5 lei pe lună pentru fiecare locuitor, sumă calculată prin raportarea cheltuielilor totale la numărul de persoane deservite.

„Costul anual per locuitor reprezintă unul dintre principalii indicatori utilizați pentru evaluarea nivelului de cheltuieli asociate serviciului public de salubrizare raportat la populația deservită. Indicatorul se determină prin raportarea costului total anual al serviciului la numărul total de locuitori din aria de operare”, se arată în studiu.

„Având în vedere costul total anual estimat al serviciului de 181.858.766 lei și o populație deservită de 217.978 locuitori, rezultă cost anual per locuitor de 834 lei/locuitor/an, respectiv 69,5 lei pe lună”, este scris în raportul comandat de Primăria Sectorului 1.

În varianta de gestiune directă, costul total anual estimat ajunge la 200.108.766 lei, iar calculul indică un cost anual de 918 lei per locuitor, echivalentul a 76,5 lei pe lună.

„În cazul organizării serviciului în regim de gestiune directă, costul anual estimat al serviciului este de 200.108.766 de lei. Aplicând formula de calcul rezultă un cost anual per locuitor de 918 lei/ locuitor / an, respectiv 76,5 lei/locuitori/lună. Suma de 69,5 lei prezentată în articol nu reprezintă o taxă stabilită pentru cetățeni. Ea este un cost estimat per persoană, rezultat din raportarea costului total anual al serviciului la numărul de locuitori deserviți, indicator utilizat în studiul de oportunitate”, este scris în „studiul de oportunitate privind modalitatea optimă de gestiune a serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 1”.

Autoritățile subliniază că aceste valori sunt doar indicatori utilizați în analiză și nu reprezintă taxe stabilite pentru populație. Viceprimarul Iulian Hatmanu a explicat că studiul nu stabilește obligații de plată, ci compară scenarii de organizare și estimează costurile totale ale serviciului.

Acesta a atras atenția că este necesară o distincție clară între costurile bugetare estimate și taxa efectivă pentru ridicarea gunoiului menajer. Totodată, a precizat că în spațiul public au fost amestecate activități diferite, precum colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezirea, ceea ce a creat impresia eronată că toate aceste costuri ar urma să fie suportate printr-o taxă plătită de populație.

„Chiar documentul citat în articol arată explicit că acest calcul pornește de la costul anual estimat al serviciului și de la populația deservită. Este esențial să facem o distincție clară între costurile bugetare estimate și taxa pentru ridicarea gunoiului menajer. Studiul analizează scenarii de organizare a serviciului și formulează estimări privind costurile totale, nu stabilește taxe care urmează să fie plătite de locuitorii Sectorului 1. De asemenea, în articol se amestecă activități diferite, respectiv colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezirea, lăsând impresia falsă că toate aceste costuri ar urma să fie suportate printr-o taxă plătită de populație. Or, chiar studiul invocat precizează că, în varianta recomandată, salubrizarea stradală și deszăpezirea sunt activități finanțate integral de autoritatea locală, iar colectarea separată a deșeurilor rămâne delegată unui operator specializat. Cu alte cuvinte, din taxa specială de salubrizare pot fi finanțate exclusiv activitățile de ridicare, colectare și transport al deșeurilor menajere, nu curățenia stradală! Prezentarea sumei de 69,5 lei ca viitoare taxă pentru fiecare locuitor este, așadar, eronată și scoate din context concluziile reale ale studiului de oportunitate”, a explicat Iulian Hatmanu pentru sursa menționată.

În realitate, studiul menționează că, în varianta recomandată, salubrizarea stradală și deszăpezirea sunt finanțate integral de autoritatea locală, în timp ce colectarea separată a deșeurilor rămâne delegată unui operator specializat. Astfel, o eventuală taxă specială de salubrizare ar acoperi exclusiv activitățile de ridicare, colectare și transport al deșeurilor menajere, fără a include curățenia stradală.

Autoritățile locale lucrează în prezent la stabilirea unei astfel de taxe, care se află în faza de consultare cu asociațiile de proprietari. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta ar putea intra în vigoare începând cu anul 2027.

„Valoarea acesteia nu va depăși nivelul taxelor pe care celelalte sectoare ale Capitalei le percep deja cetățenilor pentru acest tip de serviciu”, a mai spus viceprimarul Iulian Hatmanu.

În prezent, locuitorii din Sectorul 1 nu plătesc o taxă de salubritate, costurile fiind acoperite din bugetul local.