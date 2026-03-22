Taxa pentru serviciile de salubritate din orașele Fierbinți-Târg și Căzănești a fost modificată în urma unei singure hotărâri adoptate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița, organizată în sistem online. Pe ordinea de zi s-a aflat exclusiv proiectul privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al județului.

Acest mandat a permis exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009, în vederea reducerii tarifelor practicate pentru serviciile de colectare a deșeurilor. Decizia vine în contextul solicitărilor transmise de reprezentanții administrațiilor locale din cele două orașe.

Potrivit documentelor oficiale, ajustarea tarifelor urmărește corelarea costurilor cu realitatea din teren și cu modul concret în care este prestat serviciul de salubritate. Astfel, autoritățile au considerat necesară revizuirea nivelului de taxare aplicat populației.

Reprezentanții ADI ECOO 2009 au subliniat necesitatea respectării unor principii clare în stabilirea tarifelor, scrie independentonline.ro.

„Se solicită a se ține cont de principiul echității și al proporționalității, corelarea tarifului aplicat cu realitatea din teren și cu modul efectiv de prestare al serviciului”, se arată în comunicarea transmisă de instituție.

Aplicarea noii taxe reduse pentru locuitorii din Fierbinți-Târg și Căzănești este fundamentată pe criterii care țin de dimensiunea populației și de caracteristicile specifice localităților. Autoritățile au stabilit că aceste orașe pot fi încadrate, din punct de vedere al tarifării, la nivelul mediului rural.

În acest context, taxa pentru persoanele fizice va scădea de la 30 de lei la 26 de lei pe persoană, ceea ce reprezintă o ajustare semnificativă pentru locuitori. Măsura reflectă o diferență de tarif justificată de dimensiunea redusă a populației și de particularitățile serviciului prestat.

Argumentul principal invocat de ADI ECOO 2009 este legat de faptul că ambele orașe au în prezent sub 10.000 de locuitori, ceea ce le apropie de criteriile utilizate pentru stabilirea tarifelor în mediul rural. Această realitate demografică a stat la baza deciziei de reducere a taxei.

Totodată, autoritățile au avut în vedere și eficiența serviciului de salubritate, precum și modul în care acesta este organizat și prestat în cele două localități. Prin această ajustare, se urmărește un echilibru între costurile suportate de cetățeni și serviciile efectiv furnizate.

Decizia adoptată de Consiliul Județean Ialomița marchează o intervenție punctuală asupra nivelului de taxare, în acord cu solicitările venite din teritoriu și cu evaluările realizate de instituțiile competente.