Întreținerea la bloc a crescut în 2026 pe fondul majorării costurilor la energie electrică și gaze naturale, dar și al introducerii taxei de carbon. Liberalizarea pieței energiei și expirarea schemelor de plafonare au determinat facturi mai mari pentru utilități.

Cheltuielile de întreținere includ mai multe tipuri de costuri care apar lunar în listele de plată ale asociațiilor de proprietari. Acestea acoperă energia electrică pentru spațiile comune, încălzirea, apa, serviciile de salubritate, dar și administrarea clădirii.,

În ultimii ani, aceste servicii au devenit mai scumpe în aproape toate statele europene. Scumpirea energiei, inflația serviciilor și investițiile în eficiența energetică a clădirilor au contribuit la majorarea costurilor pentru locuințe.

Specialiștii recomandă familiilor să își organizeze mai atent bugetul, mai ales în sezonul rece. În această perioadă, facturile pentru încălzire cresc semnificativ și pot reprezenta cea mai mare parte a costurilor de întreținere.

În România, întreținerea la bloc diferă în funcție de dimensiunea apartamentului, consumul de utilități și tipul clădirii. Totuși, există estimări medii pentru sumele plătite lunar de proprietari.

Costurile aproximative pentru întreținere sunt:

garsonieră: între 350 și 450 de lei pe lună;

apartament cu 2 camere: între 550 și 800 de lei pe lună;

apartament cu 3 camere: între 800 și 1.200 de lei pe lună.

Diferențele apar în funcție de oraș, de vechimea clădirii și de sistemele de încălzire utilizate. Blocurile mai vechi sau cele racordate la sisteme centralizate pot avea costuri diferite față de clădirile noi, unde există tehnologii mai eficiente energetic.

Consumul individual influențează, de asemenea, factura finală. Utilizarea intensă a aparatelor electrice, consumul mare de apă sau menținerea unei temperaturi ridicate în locuință pot duce la sume mai mari pe lista de plată.

Creșterea costurilor pentru întreținerea locuințelor nu este limitată la România. În mai multe state europene, facturile pentru utilități au urcat în ultimii ani, influențate de scumpirea energiei și de schimbările fiscale.

În Germania, cheltuielile pentru încălzire și apă caldă sunt estimate între 2,50 și 4,50 euro pe metru pătrat pe lună. Astfel, pentru un apartament de dimensiuni medii costurile pot ajunge la câteva sute de euro lunar.

Exemplele de costuri lunare sunt:

garsonieră (30 m²): între 100 și 135 euro;

apartament cu 2 camere (60 m²): între 180 și 270 euro;

apartament cu 3 camere (85 m²): între 250 și 380 euro.

În Franța, creșterea costurilor este determinată de inflația serviciilor și de regulile mai stricte privind eficiența energetică a clădirilor. În plus, taxele de proprietate au crescut, în medie, cu aproximativ 63 de euro pe an pentru o locuință obișnuită.

Cheltuielile lunare estimate pentru locuințe sunt:

garsonieră (25 m²): între 50 și 105 euro;

apartament cu 2 camere (50 m²): între 105 și 210 euro;

apartament cu 3 camere (75 m²): între 155 și 315 euro.

Nivelul cheltuielilor pentru întreținerea locuințelor diferă semnificativ de la o țară la alta. Prețurile la energie, taxele locale și facilitățile clădirilor influențează direct costurile plătite de locatari.

În Austria, întreținerea poate varia între 2,5 și 5 euro pe metru pătrat, în funcție de consum și de sistemele de încălzire utilizate în clădire.

În Belgia, costurile pentru un apartament standard de aproximativ 85 de metri pătrați pot ajunge între 125 și 300 de euro pe lună, în funcție de regiune și de nivelul consumului.

În Bulgaria, taxele pentru spațiile comune diferă în funcție de facilitățile complexelor rezidențiale. În clădirile moderne, care includ piscine sau servicii de pază, taxele pot ajunge la 10 – 20 euro pe metru pătrat pe an, în timp ce blocurile obișnuite au costuri mult mai mici.

În Ungaria, cheltuielile lunare pentru utilități și administrarea locuințelor sunt estimate între 80 și 250 de euro, în funcție de dimensiunea apartamentului și de facilitățile clădirii:

studio / garsonieră (45 m²): aproximativ 80 euro pe lună;

apartament cu 2 camere (60 m²): între 120 și 180 euro;

apartament cu 3 camere (85 m²): între 200 și 250 euro.

Datele analizate la nivel european arată diferențe mari între orașe. Pentru un apartament de aproximativ 85 de metri pătrați, costurile lunare pot varia de la câteva zeci de euro până la peste 350 de euro, în funcție de nivelul prețurilor la energie și de taxele locale.

Cele mai scumpe orașe europene pentru utilități:

München (Germania): aproximativ 370 € pe lună

Edinburgh (Marea Britanie): aproximativ 346 €

Frankfurt (Germania): aproximativ 339 €

Berlin (Germania): aproximativ 333 €

Varșovia (Polonia): aproximativ 327 €

Orașe cu costuri medii pentru utilități:

Viena (Austria): aproximativ 304 €

Londra (Marea Britanie): aproximativ 295 €

Praga (Cehia): aproximativ 286 €

Amsterdam (Olanda): aproximativ 275 €

Oslo (Norvegia): aproximativ 271 €

Orașe cu costuri mai reduse:

Helsinki (Finlanda): aproximativ 115 €

Istanbul (Turcia): aproximativ 68 €

Diferențele dintre orașe sunt influențate de mai mulți factori, precum prețul energiei, nivelul subvențiilor pentru utilități, tipul sistemelor de încălzire și taxele locale. În general, orașele din vestul Europei au costuri mai mari pentru utilități, în timp ce în estul continentului facturile pot fi mai reduse, însă raportate la veniturile populației pot reprezenta un efort financiar semnificativ.