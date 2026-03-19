Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, începând de joi, ora 10.00, și până vineri, la ora 20.00, vor fi intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări temporare în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei. Vineri, fenomenele vor fi mai accentuate în regiunile estice și sud-estice.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60–80 km/h.

Pentru ziua de vineri, între orele 10.00 și 18.00, meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

ANM a transmis că, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

În București, valorile termice diurne vor scădea joi față de ziua anterioară.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, când se vor înregistra viteze de 40–45 km/h. Cerul va avea înnorări, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă.

Temperatura maximă va fi de 9–10 grade, iar cea minimă de 2–4 grade.

Vineri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va continua să sufle moderat, cu ușoare intensificări de 35–40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 11–13 grade.

Deși sezonul de iarnă s-a încheiat oficial, condițiile meteo nu s-au stabilizat complet.

Luna martie rămâne o perioadă de tranziție, iar datele meteorologice indică prezența unui nucleu al vortexului polar deasupra estului Canadei, care continuă să influențeze vremea din America de Nord.

Această situație este asociată cu trecerea de la fenomenul La Nina la El Nino, ale cărui efecte persistă în atmosferă.

Pentru Europa, această configurație contribuie la formarea unei zone de presiune ridicată în nord și nord-vest, în timp ce sudul continentului rămâne sub influența unor sisteme de presiune joasă. În acest context, nordul Europei înregistrează temperaturi mai ridicate, iar centrul și sudul au episoade mai reci.

Pe măsură ce luna martie avansează, aerul cald începe să se extindă, iar vremea devine treptat mai stabilă. Finalul lunii aduce temperaturi peste medie în nord și est, în timp ce sud-vestul rămâne mai rece și mai instabil.

Datele actuale indică o încălzire rapidă a apelor din Pacificul tropical, cu temperaturi deja cu aproximativ 2 grade peste normal. Acest proces este susținut de unde Kelvin, mase de apă caldă care se deplasează în adâncime și reapar la suprafață.

Aceste evoluții indică începutul unui nou episod El Nino, iar modelele climatice sugerează posibilitatea apariției unui fenomen de tip Super El Nino în a doua parte a anului.

Un astfel de fenomen apare atunci când anomaliile de temperatură depășesc constant pragul de 2 grade și poate amplifica fenomenele extreme la nivel global.

Analizele arată că, în astfel de perioade, Europa tinde să aibă o primăvară mai caldă decât în mod obișnuit, în timp ce în America de Nord pot apărea episoade mai reci.

Pentru perioada aprilie–iunie, modelele meteorologice indică temperaturi peste medie în mare parte din Europa, în special în centru, sud și nord, în timp ce vestul și nord-vestul pot avea valori apropiate de normal.

În același timp, precipitațiile ar putea fi mai abundente în multe regiuni, în special în vestul, centrul și sudul continentului, pe fondul influenței aerului umed din Atlantic.