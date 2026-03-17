Prima săptămână se va caracteriza printr-un deficit de precipitații la nivel național, iar spre sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie ploile vor reveni, local chiar în cantități peste medie în regiunile sudice, estice și la munte.

Săptămâna 16.03 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării vor fi apropiate de mediile climatologice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 23.03 – 30.03.2026

Temperaturile medii se vor menține ușor peste normal în toate regiunile, mai ales în nord. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale în majoritatea zonelor.

Săptămâna 30.03 – 06.04.2026

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și la munte, în timp ce în restul țării se va situa în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 06.04 – 13.04.2026

Valorile termice medii vor fi apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor rămâne aproape de cele normale în majoritatea regiunilor. Temperatura medie a aerului va fi similară cu cea a perioadelor obișnuite pentru această săptămână.

Meteorologii anunță că, până joi seară, vântul va avea intensificări, inițial în sudul Banatului, iar apoi în majoritatea regiunilor, cu viteze în general de 40–45 km/h. Județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt se află sub atenționare Cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50–70 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor ajunge la 60–80 km/h, iar în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, între 70–90 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind intensificările vântului, valabilă de marți, ora 20:00, până joi, ora 20:00. Temporar, vântul va sufla mai puternic: noaptea de marți spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor și joi în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Totodată, ANM a emis mai multe atenționări Cod galben:

În județul Caraș-Severin, de marți, ora 22:00, până miercuri, ora 20:00, vântul va avea intensificări locale de 50–70 km/h.

Miercuri, între orele 10:00 și 17:00, local în județele Mehedinți, Dolj și Olt, rafalele vor atinge 50–60 km/h.

În municipiul București, marți temperaturile vor fi ușor peste mediile perioadei, cu cer variabil și vânt slab până moderat. Temperatura maximă va fi de 14–15°C, iar cea minimă de 0–2°C, mai scăzută în zonele preorășenești.

Miercuri, cerul va fi temporar noros, vântul moderat cu intensificări ușoare de 40–45 km/h, temperatura maximă 12–14°C și minimă 2–4°C. Joi, valorile termice vor scădea, cerul va fi mai mult noros, vântul moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 9–10°C.