TollRo este sistemul de taxare rutieră bazat pe kilometrii parcurși, destinat vehiculelor de peste 3,5 tone. Acesta va înlocui actuala rovinietă pentru transportul de marfă, modificând modul în care sunt calculate costurile de utilizare a drumurilor.

Inițial, sistemul ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă implementarea a fost amânată pentru data de 1 iulie 2026. Diferența față de rovinietă este că taxa nu va mai fi plătită în funcție de perioadă, ci în funcție de distanța efectiv parcursă.

Tariful va fi stabilit în funcție de mai mulți factori, inclusiv greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului utilizat. Suma finală va rezulta din înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși.

Implementarea TollRo se va face prin Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică, care va fi interconectat cu rețele similare din Uniunea Europeană. Acest sistem va permite monitorizarea vehiculelor și calcularea taxelor în funcție de traseele parcurse.

Taxele vor include atât costurile de întreținere a infrastructurii rutiere, cât și componente legate de impactul asupra mediului. Sistemul este gândit pentru a reflecta utilizarea reală a drumurilor de către vehiculele de mare tonaj.

Pentru plata taxei, șoferii vor avea la dispoziție mai multe opțiuni, inclusiv aplicația mobilă CNAIR, tichetul de rută sau contractele de tip SETRo.

Nu toate vehiculele vor fi obligate să plătească taxa TollRo. Sunt exceptate vehiculele aparținând unor instituții precum Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații sau Serviciul de Protecție și Pază.

De asemenea, sunt exceptate vehiculele implicate în transporturi umanitare sau cele utilizate în cadrul unor acorduri internaționale la care România este parte.

Pentru celelalte categorii de vehicule, rovinieta rămâne obligatorie pe rețeaua de drumuri naționale. Aceasta poate fi verificată gratuit online, prin introducerea numărului de înmatriculare pe platformele CNAIR sau pe alte site-uri autorizate.

Sistemul afișează imediat dacă rovinieta este valabilă, expirată sau lipsă, precum și perioada de valabilitate și categoria vehiculului. Verificările sunt realizate atât în trafic, cât și automat, prin camere fixe și mobile.

Nerespectarea obligației de a avea rovinietă atrage amenzi, care pentru autoturisme pot ajunge până la aproximativ 1.000 de lei, iar pentru vehiculele de transport pot depăși 20.000 de lei.

În prezent, costul rovinietei pentru autoturisme pornește de la aproximativ 3,5 euro pentru o zi. Pentru 10 zile, tariful este de aproximativ 6 euro, iar pentru o lună ajunge la 9,5 euro.

Pentru perioade mai lungi, rovinieta de două luni costă aproximativ 15 euro, iar cea anuală ajunge la 50 de euro. În cazul vehiculelor comerciale, tarifele sunt mai ridicate și sunt stabilite în funcție de categoria și masa totală autorizată.

Până la intrarea în vigoare a sistemului TollRo, aceste tarife rămân aplicabile, iar șoferii trebuie să respecte obligațiile existente privind plata taxei de drum.